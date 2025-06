Milan tradito: niente Juve, Hernandez in un’altra big italiana

Il futuro del francese continua ad essere sempre in forte bilico. I bianconeri non sono l’unico club che ha sondato il terreno con il transalpino

Sono giorni di riflessioni per quanto riguarda Hernandez. Il giocatore vorrebbe iniziare una nuova esperienza anche se fino ad oggi nessuna squadra ha realmente affondato il colpo. Si era parlato anche della possibilità di un trasferimento all’Atletico Madrid, ma al momento la trattativa sembra essersi bloccata in modo definitivo. Nelle scorse ore si era parlato tanto di Juventus, ma un altro club avrebbe sondato il terreno con il Milan per fare un sondaggio.

Una operazione di calciomercato non semplice da portare a termine per diversi motivi. Per adesso Hernandez resta una suggestione più che una trattativa reale. Ma il Milan è disposto a trattare considerato il contratto in scadenza nel 2026. E quindi da parte dei rossoneri si sta ragionando sulla possibilità di non perderlo a zero e quindi cederlo ad una cifra inferiore rispetto a quella immaginata in un primo momento.

Calciomercato Milan: prendono Hernandez, con chi firma

L’esperienza di Hernandez con la maglia del Milan sembra essere ormai in procinto di finire. La trattativa per il rinnovo è bloccata e per questo motivo le parti sono al lavoro per trovare una soluzione. E attenzione alla possibilità di restare in Serie A e non firmare con la Juventus. Si tratta di una ipotesi che dovrà comunque essere confermata in un prossimo futuro.

Secondo le informazioni di Alessandro Jacobone, il Napoli avrebbe fatto un sondaggio con il Milan per Hernandez. Al momento siamo in una fase embrionale della trattativa. Conte lo accoglierebbe volentieri in questo calciomercato, ma si tratta di una operazione comunque non facile da chiudere visto che i rossoneri non hanno alcuna intenzione di rinforzare la diretta concorrenza. Ma davanti ad una proposta importante le cose potrebbero cambiare.

Per adesso la pista Napoli per Hernandez è più una suggestione che altro. Non c’è alcuna trattativa concreta, ma ci sarebbe stato un semplice sondaggio dei partenopei per capire la reale disponibilità dei rossoneri a cedere il calciatore. Per ora si è nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà meglio la situazione. Di certo Hernandez è un nome che piace molto a Conte e quindi non è da escludere che ci possa essere un tentativo ancora più concreto per chiudere un colpo di assoluto importanza.