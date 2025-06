Dalla Fiorentina al Milan, non solo Kean: in rossonero un altro top player

Continua ad essere molto caldo l’asse di mercato tra Fiorentina e Milan. Oltre a Moise Kean, il club rossonero potrebbe provare a portare a Milano un altro top player.

I radar del Milan continuano ad essere puntati sulla Serie A in ottica calciomercato. La dirigenza rossonera sta monitorando con attenzione la situazione in casa Fiorentina. Negli scorsi giorni si è parlato più volte dell’interessamento rossonero nei confronti di Moise Kean in una trattativa però tutt’altro che semplice.

Oltre all’attaccante della Nazionale, però, nelle ultime ore anche un altro top della Fiorentina è stato accostato al Milan. Ci sarebbe addirittura stato un summit a Casa Milan tra l’entourage del giocatore e Igli Tare per capire la fattibilità dell’eventuale affare.

Milan, proposto Gudmundsson: se ne potrebbe riparlare più avanti

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, gli agenti di Albert Gudmundsson avrebbero proposto il giocatore al Milan. La Fiorentina non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro provando però a rinnovare per un altro anno il prestito oneroso. Nonostante ciò l’entourage dell’islandese si starebbe comunque guardando intorno ed ecco dunque spiegato l’incontro con Igli Tare.

Al momento però la risposta del Milan è comunque sembrata fredda. Le parti potrebbero rivedersi più avanti nel caso in cui il Milan dovesse interessarsi concretamente al profilo di Gudmundsson.

Nulla di serio dunque ad oggi tra Milan e Gudmundsson con i rossoneri interessati ad altri profili. La candidatura dell’islandese potrebbe comunque ritornare di moda tra qualche settimana viste le caratteristiche dell’ex Genoa.

Con la mancata permanenza di Joao Felix, su cui si è deciso di non puntare dopo i sei mesi deludenti, di fatto al Milan manca un giocatore che possa dare imprevedibilità sulla trequarti. Chissà che quel vuoto non possa essere colmato proprio con Gudmundsson.