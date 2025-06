Mercato Milan, affondo per il classe 2006: chi è il gioiello che ha stregato tutta Europa

Nella lista di mercato del Milan spicca un gioiello classe 2006 che nell’ultima stagione ha lasciato tutta l’Europa senza parole. I rossoneri fanno sul serio.

I nomi accostati al Milan in vista della prossima stagione confermano come il club rossonero abbia le idee molto chiare. Con Max Allegri in panchina, si vuole costruire una squadra già pronta che possa fin da subito puntare a vincere. La priorità è dunque portare in rossonero giocatori di esperienza – vedi Modric e Xhaka – ma è chiaro che ciò non può bastare.

A tutti questi di spessore, si cercherà ovviamente di affiancare profili più emergenti che possano definitivamente esplodere in rossonero. Sta dunque andando avanti lo scouting della dirigenza che ha già attenzionato diversi nomi che potrebbero prendersi la scena nei prossimi anni. A stuzzicare il popolo rossonero c’è soprattutto un gioiello classe 2006.

Milan, si guarda anche al futuro: occhi su Mouzakitis

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan segue con molta attenzione Christos Mouzakitis dell’Olympiakos. Il talento classe 2006 è un centrocampista greco che sta facendo parlare molto di bene di sé in patria. Nella stagione 2023/34 il 18enne ha incantato tutta Europa guidando la Primavera dell’Olympiakos alla vittoria della Youth League in finale proprio contro il Milan.

Quest’anno ha fatto molto bene anche con i grandi contribuendo alla vittoria del campionato. Lo score stagionale parla di 36 presenze con anche 2 gol messi a segno e 4 assist.

La valutazione dell’Olympiakos è tutt’altro che bassa: le cifre potrebbero aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro. Sul giocatore c’è poi anche l’Atletico Madrid, che tra i tanti club europei che seguono Mouzakitis sembra essere quello più interessato.

Il gioiellino greco può giocare senza problemi in tutta la mediana, ma all’occorrenza può essere impiegato anche come play grazie alla sua straordinaria visione di gioco. Si tratta di un talento ancora tutto da scoprire, ma la sensazione è che si possa essere di fronte ad uno dei futuri crack del calcio europeo.