Dalla Premier al Milan: nuovo attaccante per Allegri

Il tecnico rossonero si attende una rivoluzione in attacco visto che Abraham e Jovic non hanno convinto. Gli occhi sono puntati in Inghilterra

Poco meno di due mesi e il Milan ritornerà in campo. Sarà una stagione non semplice per i rossoneri. L’assenza dell’Europa rappresenta una possibilità importante per fare un campionato da protagonista, ma sarà una squadra nuova e quindi c’è assolutamente bisogno di iniziare a lavorare nel minor tempo possibile insieme. Si stanno facendo tutti i ragionamenti del caso e Tare avrebbe posato gli occhi in terra inglese per rinforzare la rosa.

Secondo le informazioni di Konur, il Milan starebbe seguendo con attenzione un calciatore per il prossimo calciomercato. Ad oggi possiamo dire che siamo nel campo delle ipotesi. La trattativa per diversi motivi non è semplice da portare a termine e non possiamo escludere un passo indietro in futuro. Ma il giocatore piace e per questo motivo non è da escludere che un tentativo ci possa essere per provare a capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Milan: occhi puntati in Premier, i dettagli

La Premier è pronta a regalare diverse occasioni alle squadre italiane. Sono molti i club che faranno una sorta di rivoluzione e i dirigenti del nostro campionato stanno riflettendo se chiudere dei colpi importanti durante il calciomercato estivo. Per adesso si è in una fase embrionale e per questo motivo non ci sono delle trattative ben impostate in questo momento.

Il Milan avrebbe messo nel mirino Marcus Rashford. L’inglese vuole dare continuità a quanto di buono fatto con l’Aston Villa e il Manchester United è pronto a cederlo durante il calciomercato estivo. Dall’Inghilterra parlano di circa 40 milioni di euro per la partenza del giocatore. Una cifra importante e quindi non è da escludere che i rossoneri decidano di attendere ancora un po’.

Infatti, con il passare delle settimane il prezzo di Rashford è destinato a scendere o la formula a cambiare. Una opportunità che il Milan sarebbe pronto a cogliere durante il calciomercato estivo per regalare ad Allegri un rinforzo importante e, soprattutto, voglioso di rilanciarsi come lo stesso club milanese.

Mercato Milan: Rashford piace a Tare

Per adesso la priorità sono altre. Rashford per il Milan resta una idea di calciomercato da tenere in considerazione soprattutto per la seconda parte d’estate.

Per ora la richiesta dello United di 40 milioni è considerata alta per il Milan. Se i Red Devils dovessero cambiare formula o abbassare la valutazione, allora Rashford potrebbe diventare un obiettivo concreto di Tare.