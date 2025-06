Disastro Milan, cambiano i piani di Tare: saltano i colpi, è colpa delle cessioni

Igli Tare fa difficoltà a formare il nuovo Milan, tutto a causa delle mancate cessioni che il club in Via Aldo Rossi non riesce a effettuare.

Il Milan fa fatica a cedere, un problema non da poco per i rossoneri visto che la liquidità è poca. Igli Tare sta facendo difficoltà come dirigente sportivo, ci sono stati delle complicazioni inaspettate che hanno messo in stand by il calciomercato rossonero.

Calciomercato, quello del club in Via Aldo Rossi, che li ha visti protagonista in una storica trattativa recente. Quella per il fuoriclasse croato Luka Modric. Le mancate cessioni di Okafor, Colombo, Vazquez , Adli e Bennacer danno filo da torcere a Tare.

I rientri dai prestiti complicano il futuro rossonero

Gran parte della colpa per il mercato del Milan va alle mancate cessioni di Okafor, Colombo, Vazquez , Adli e Bennacer. Erano tutti in prestito con diritto ma nessuna squadra li ha riscattati e quindi sono in rosa e bloccano tutto. Il Diavolo non riesce a effettuare queste cessioni. I calciatori non sono graditi da Massimiliano Allegri che preferirebbe invece giocatori ben più pronti. Come ad esempio Xhaka o Chiesa. Persino l’ultima idea, Marcus Rashford.

Noah Okafor: il suo prestito al Napoli si è concluso con appena 36 minuti giocati, e il club partenopeo non eserciterà l’opzione di riscatto da ~23,5 M €

Lorenzo Colombo e Devis Vasquez: entrambi sono tornati perché Empoli retrocesso, senza attivare rispettive clausole (7 M € e circa 0,8 M €)

Ismaël Bennacer: il Marsiglia rinuncia al diritto di riscatto da 12 M € (+ bonus) nonostante l’interessamento del club francese

Yacine Adli: la Fiorentina non ha esercitato l’opzione da 10,5 M €, perciò anche lui fa ritorno a Milanello.

Insomma, solo Kalulu tra i giocatori in prestito è stato riscattato; tutti gli altri tornano, generando spesa e lavoro extra per la società .

Mercato Milan, Adli è l’unica eccezione

Adli è l’unico di questi cinque con richieste concrete. Non solo interesse dall’Arabia Saudita e dal Qatar, ma è in corso una trattativa da almeno una settimana.

Secondo Francesco Letizia (SportItalia), c’è interesse “non solo del Qatar ma anche dell’Arabia Saudita” e il Milan è pronto a monetizzare una plusvalenza grazie all’ammortamento ormai quasi terminato del cartellino. Al momento, il futuro di Adli resta in bilico: se la proposta economica fosse convincente, potrebbe salutare Milano; altrimenti, rimane il nodo sul suo impiego in rosa.