Leao Milan, altro che addio: il messaggio è da brividi

Rafael Leao fa parecchio ben sperare tutti i suoi sostenitori e coloro che pregano costantemente per una sua permanenza.

Si vocifera parecchio di un possibile addio al Milan da parte di Rafael Leao. Barcellona e Bayer Monaco sono alla finestra in attesa di nuovi sviluppi che potrebbero cambiare la futura carriera del calciatore portoghese. L’ex Lille però fa ben sperare i tifosi del club in Via Aldo Rossi dopo le parole oggi.

Ora Leao potrebbe davvero rimanere a Milanello, per continuare a vestire la prestigiosa maglia del Milan. Crescono, di parecchio, le possibilità di vedere la numero 10 indossata da lui anche nella prossima stagione. Allegri lo ritiene di fondamentale importanza.

“Vestire questa maglia è un sogno”, Leao allontana le voci di mercato e giura amore al Milan

Il numero 10 del Milan, Rafael Leao, si è concesso a una lunga e profonda intervista ai microfoni de ‘L’Officiel‘, aprendo il suo cuore e toccando ogni aspetto della sua vita: dagli aneddoti personali alla gioia della paternità, fino a considerare il possibile ritiro dal calcio giocato. Un viaggio a tutto tondo nel mondo di uno dei talenti più brillanti del calcio contemporaneo. Ha parlato parecchio del suo rapporto col Milan e con i rossoneri.

Ecco le parole del giocatore rossonero che ha emozionato i tifosi: “Ho sempre seguito il Milan, anche prima di entrare in squadra. È uno dei club più importanti al mondo, vestire questa maglia è un sogno”.