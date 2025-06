Doccia fredda Milan: il top club europeo si prende l’obiettivo rossonero

Rischia di sfumare l’obiettivo di mercato da tempo nel mirino del Milan. Il top club europeo è piombato sul giocatore.

Sono giorni caldissimi per il calciomercato del Milan. Il Diavolo sta lavorando su più tavoli con l’obiettivo di allestire una rosa all’altezza per Max Allegri così da poter tornare a fare la voce grossa dopo un anno decisamente troppo buio. Il club rossonero è al lavoro per rinforzare tutti i reparti, con una particolare attenzione per il centrocampo.

Il Milan ha infatti messo nel mirino diversi centrocampisti. Tra questi c’è però un nome che rischia di dover essere depennato dalla lista: sul giocatore è infatti forte l’interesse del top club europeo.

Milan, si allontana Jashari: il Man City si inserisce alla corsa

Uno dei profili di cui più si è parlato in ottica Milan in questi ultimi giorni è stato Ardon Jashari. Il centrocampista classe 2002 del Club Brugge piace molto ai rossoneri. Nelle ultime ore però la pista si sarebbe decisamente raffreddata. Come riportato da Sportitalia, sullo svizzero è piombato anche il Manchester City, pronto a dar battaglia a Milan e Atalanta che da tempo seguono Jashari.

L’altro grande ostacolo nella trattativa riguarda poi le cifre: il Club Brugge chiede ben 45 milioni di euro.

Una cifra decisamente troppo alta, frutto anche dell’asta che si potrebbe venire a creare. Da qui i passi indietro da parte del Milan che ora starebbe accelerando per altri profili. Uno su tutti Javi Guerra del Valencia.