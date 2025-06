Mercato Milan, arriva il centrocampista: accordo tra i club ad un passo

Trattativa alle battute finali per il nuovo centrocampista del Milan. I club sono ad un passo dal trovare il definitivo accordo sulle cifre.

Inizia ad accendersi il mercato del Milan. Il Diavolo sta lavorando su più fronti per allestire il miglior organico possibile in vista della prossima stagione. Il popolo rossonero non vede l’ora di accogliere Luka Modric, che svolgerà le visite mediche al termine del Mondiale per Club, ma prima potrebbe abbracciare un altro centrocampista.

In attesa di Modric, il Milan è infatti pronto ad affondare il colpo decisivo per un nuovo centrocampista. I club sono vicinissimi ad un’intesa. Nei prossimi giorni potrebbe già arrivare la definitiva fumata bianca.

Javi Guerra al Milan: ballano pochi milioni tra l’offerta e la richiesta del Valencia

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Orazio Accomando, il Milan è pronto ad avanzare un’offerta da 21 milioni di euro complessivi per portare in rossonero Javi Guerra. La richiesta del Valencia è ancora ferma ai 25 milioni di euro più bonus, ma in casa rossonera c’è molta fiducia sulla buona riuscita dell’affare.

Prossimamente si cercherà di raggiungere un’intesa, ma la sensazione è che Javi Guerra non sia mai stato così vicino al Milan. Tutto già definito per quanto riguarda le cifre dell’ingaggio. Per il classe 2003 è infatti già pronto un quadriennale da circa 3 milioni di euro a stagione.

Chi è Javi Guerra: il talento spagnolo su cui il Milan ha messo le mani

Quella da poco conclusa è stata senza dubbio la stagione della consacrazione per Javi Guerra. Dopo l’arrivo a stagione in corso di Corberan sulla panchina del Valencia, il gioiello classe 2003 è sempre più diventato il fulcro della squadra. Alto 187 cm per 77 chili, Javi Guerra si è già preso le chiavi del centrocampo della Spagna U21 con la quale proprio in questi giorni si sta giocando l’Europeo di categoria.

La più grande qualità di Javi Guerra è di certo la duttilità. Si tratta di un mediano tecnico, che unisce una gran visione di gioco ad una buona fisicità. Lo spagnolo ha più volte dimostrato di poter essere utilizzato anche come mezzala grazie alla sua capacità di creare senza troppi problemi diverse occasioni da gol.

Quest’anno i numeri parlano di 3 gol e 3 assist in Liga. Dati che potrebbero facilmente migliorare nelle prossime stagioni visti gli enormi margini di miglioramenti del gioiello spagnolo. Del resto se sei nato in Spagna e di ruolo fai il centrocampista il tuo destino sembra già essere scritto.