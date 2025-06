Modric al Milan non va giù a Sarri: la critica per l’acquisto

Il Milan dopo il Mondiale per Club concretizzerà l’arrivo di Luka Modric a parametro zero: un acquisto che non piace a Maurizio Sarri

Per il Milan inizia una nuova fase con Massimiliano Allegri sulla panchina e Igli Tare in dirigenza. Quando finirà il Mondiale per Club, ci sarà anche l’arrivo di Luka Modric, che lascerà dunque il Real Madrid a parametro zero. Firmerà un contratto annuale e darà una mano ai rossoneri a tornare in Champions League, l’obiettivo minimo del club nella prossima stagione.

A Sarri non va giù l’arrivo di Modric al Milan

Maurizio Sarri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportitalia, toccando vari temi, tra cui l’arrivo di Modric che l’anno prossimo giocherà in Serie A: “Credo che il PSG quest’anno abbia dato una lezione a tutti. Hanno smesso di costruire la solita squadra da figurine e hanno puntato su ragazzi giovani, motivati, pieni di talento. E con un gruppo che sembrava ridimensionamento rispetto al passato, sono riusciti a vincere proprio dove avevano sempre fallito“.

Fa sicuramente riflettere il fatto che il Paris abbia vinto la Champions non con Mbappé, Neymar, Messi, Cavani, Verratti e altri campioni, ma con giovani affamati e vogliosi di far bene. Tuttavia, bisogna anche sottolineare che quegli stessi giovani sono stati comunque molto costosi. E tra il PSG e le big italiane a livello economico c’è un abisso.