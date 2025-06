Doppia cessione e colpo Maignan: l’annuncio cambia il mercato Milan

Il portiere francese Mike Maignan potrebbe salutare in questa sessione di mercato. Occhio a ciò che accade in casa Milan.

Dal giorno del suo arrivo come nuovo Ds del club Igli Tare sta attuando una mini rivoluzione e presto potrebbero cambiare tante cose in casa Milan. Si parla da giorni del futuro di Theo Hernandez e Rafa Leao, l’olandese Tijani Reijnders ha già detto addio e proseguono i rumors riguardo anche Mike Maignan e il futuro del portiere francese è in forte bilico. Il calciatore ha solo un anno di contratto e quindi possono avvenire tante cose.

Il Milan sembrava trattare il rinnovo con il giocatore qualche mese fa ma le cose ora sembrano cambiate e per Maignan sembra sempre più viva l’ipotesi dell’addio e in pole position per il giocatore ci sarebbe il Chelsea di Enzo Maresca. Intanto arrivano interessanti rumors per quel che riguarda il futuro del calciatore.

Maignan in porta e due cessioni, rivoluzioni in casa Chelsea

Il giornalista Peter O’Rourke di Football Insider ha fatto il punto sulla situazione in casa Chelsea e nonostante le difficoltà del Milan il club è apparso ben impressionato dal suo portiere Maignan, obiettivo prioritario per il tecnico italiano Maresca. O’Rourke ha chiarito la sua situazione ed ha lanciato un messaggio per il portiere:

“Il problema portiere è un problema importante nell’area tecnica del Chelsea e Maignan è il primo nome sulla lista del club”, il giornalista ha sottolineato che la società sta valutando un duplice addio in porta con le possibili uscite di Sanchez e Petrovic, giocatori entrambi che non hanno convinto nel corso di questa stagione.