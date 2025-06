Doppio derby di mercato Milan Inter: accelerazione improvvisa, Tare prova l’anticipo

Presto il calciomercato Milan potrebbe vedere una svolta. Si attendono anche introiti magari dalla cessione di Theo Hernandez.

Milan e Inter potrebbero vedersi protagoniste di un vero e proprio intreccio di mercato. I due club milanesi hanno diversi nomi in comune sul mercato, alcuni in difesa ed alcuni a centrocampo e l’obiettivo di entrambe le squadre è anticipare la concorrenza. Il primo derby dovrebbe vedere la vittoria rossonera con il Milan pronto a beffare l’Inter per Samuele Ricci, ormai sempre più vicino al club allenato da Massimiliano Allegri.

Ma non è finita qui ed entrambi i club sono a caccia di rinforzi per il pacchetto difensivo. Il primo nome sul taccuino di entrambe le squadre è sicuramente Giovanni Leoni, diciottenne giovane talento di proprietà del Parma e protagonista di un grande finale di stagione. L’Inter sembrava avanti ma il Milan non molla, il giocatore piace ad Allegri ed è autentico derby di mercato.

Occhio Milan e Inter, si lavora al centrale in scadenza

Ma oltre a Leoni entrambe le milanesi osservano alternative ed uno dei nomi che piace di più è il centrale spagnolo del Valencia Cristhian Mosquera, giocatore reduce dall’Europeo Under 21 con la Spagna e con il contratto in scadenza nel 2026. Il club spagnolo vuole blindarlo ma il giocatore piace molto ad entrambe le milanesi.

Su Mosquera c’era prima il Milan ma ora anche l’Inter sembra fare sul serio e si è creato ormai un intreccio di mercato. Va sottolineato come riporta Marca che il giocatore spagnolo piace anche al Real Madrid e quindi su di lui c’è folta concorrenza.