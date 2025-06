Gelo tra Napoli e Milan per Musah: colpa di una mancata cessione

Yunus Musah è finito nel mirino del Napoli, che è arrivato a offrire fino a 25 milioni di euro: ma con il Milan la trattativa non è ancora decollata

Il Napoli si è fatto avanti per acquistare Yunus Musah, che non ha brillato con il Milan come tanti altri giocatori nell’ultima stagione. Il club partenopeo è arrivato a offrire circa 25 milioni di euro per il centrocampista statunitense, visto come il sostituto di Phillip Billing, un giocatore sul quale Antonio Conte può lavorare durante il ritiro e formarlo e migliorarlo. Tuttavia, al momento la trattativa è in stand by.

Trattativa in stand by tra Napoli e Milan per Musah: il motivo

C’è stallo sui bonus, sulla cifra complessiva dell’affare e la facilità con la quale raggiungere gli stessi bonus. Il Milan sta tirando un po’ sul prezzo, cosa che ha indispettito il Napoli che ha deciso di fermarsi e non affondare. Stando a quanto riferito da Sky Sport, c’entra anche la questione legata a Frank Anguissa, che sembrava in procinto di andar via.

Tuttavia, le offerte arrivate ad Anguissa non rispecchiano il reale valore del giocatore, secondo il Napoli. Quindi, il centrocampista camerunense potrebbe rimanere all’ombra del Vesuvio. Il club per adesso ha messo in stand by qualsiasi operazione legata a quel ruolo compresa quella di Musah e si sta concentrando su altre operazioni.