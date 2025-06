Il Milan fa follie, pressing sul bomber da un gol a partita: il sogno “proibito” di Allegri si avvicina

Dopo settimane di attesa, il Milan è pronto a scatenarsi sul mercato. Ora la società pensa ad una idea folle. Il bomber da un gol a partita può accasarsi alla corte di Massimiliano Allegri.

Sembra giunto quel momento dell’estate. E non stiamo parlando del primo fine settimana da bollino rosso che, tra le altre città, renderà Milano più che afosa. La temperatura si è alzata anche nel quartier generale di via Aldo Rossi. Il tempo dell’attesa sembra finito. L’atteggiamento attendista di queste prime settimane può essere messo da parte. Da qui a poco il Milan proverà a scatenare tutta la voglia di riscatto nella campagna acquisti, con l’auspicio di chiudere allo stesso tempo operazioni in uscita come Musah–Napoli ma anche Morata–Thiaw al Como. Un potenziale tesoretto che gioverebbe solo alle casse rossonere.

Milan, parte la campagna acquisti: spunta una suggestione incredibile

La priorità del Diavolo, in queste prime battute di calciomercato, è stata il centrocampo. Dapprima Modric, per poi l’accelerata per Ricci, sempre più vicino ad indossare la casacca rossonera. Ma questi mesi estivi saranno caratterizzati, con ogni probabilità, dalla ricerca di un altro attaccante da affiancare a Gimenez. Ma non una punta di riserva, anzi. La sensazione è che Allegri voglia un vero e proprio bomber, uno da un gol a partita per intendersi. Requisiti che Viktor Gyokeres rispetta più che a pieno.

La macchina da 54 gol in 52 partite nella passata stagione è la nuova, folle idea del Milan. Secondo “La Gazzetta dello Sport”. Il centravanti sembrava promesso sposo dell’Arsenal, ma la trattativa non si è ancora impennata, anche per l’aumento della richiesta dello Sporting Lisbona. Tare al momento parte indietro, ma qualora i Gunners dovessero defilarsi, potrebbero aprirsi scenari allettanti. E il prezzo del cartellino potrebbe non essere un problema, visto l’incasso in arrivo per le partenze a titolo definitivo.

Milan, idea Gyokeres: ma lo svedese non è l’unico nella lista

Lo svedese “mascherato” si è quindi aggiunto alla lista già folta di nomi del ds rossonero. Elenco in cui, ai piani più alti, figurano ancora Mateo Retegui e Dusan Vlahovic, assieme al connazionale Mitrovic, ma non solo. Nomi da non sottovalutare sono anche Darwin Nunez del Liverpool, lo svizzero Breel Embolo, Gonçalo Ramos (non centrale nei piani di Luis Enrique) ma anche gente del calibro di Samu Omorodion (Porto) Alexander Sorloth e Dovbyk.

Lista completata da profili come Pavlidis del Benfica, Emegha dello Strasburgo e Demirovic, bosniaco dello Stoccarda. Insomma, Tare ha in mente un progetto ben chiaro: regalare ad Allegri un rapace d’area, uno di quelli grazie a cui parti già 1-0, per intendersi.