Il Milan non molla la presa: Allegri lo vuole per il dopo Reijnders

Continua il pressing del Milan sul centrocampista: l’idea di mercato per arricchire la rosa di mister Allegri

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma. Oltre alle numerose voci in ottica cessioni, con i big della rosa coinvolti in trattative per il possibile addio, il Diavolo pensa anche a nuovi innesti per migliorare la squadra.

A proposito di cessioni eccellenti, quella già ufficializzata nelle scorse settimane di Tijjani Reijnders lascia un vuoto enorme in mezzo al campo. L’olandese, che ha lasciato Milano per accasarsi al Manchester City, è stato l’elemento in più nel corso della stagione 2024/25: ad Igli Tare l’arduo compito di trovare un sostituto all’altezza.

Movimenti a centrocampo per il Milan: forte pressing per un profilo

Sono diversi i nomi valutati dal Milan per la propria linea mediana. Oltre a quello di Luka Modric, che diventerà rossonero al termine del Mondiale per Club, quelli più in voga negli ultimi giorni rimangono Javi Guerra, Granit Xhaka e Ardon Jashari.

Nelle settimane precedenti si era parlato a lungo di un altro calciatore, pista che rimane comunque calda secondo le ultime indiscrezioni. Come espresso dal giornalista Alfredo Pedullà infatti, il Milan rimane vigile su Samuele Ricci. Il centrocampista che ha fatto molto bene con la maglia del Torino rimane nei radar dei rossoneri, sebbene al momento non sia arrivato il colpo decisivo. I contatti tra le parti rimangono e non si esclude che il club di via Aldo Rossi possa tentare il colpo che porterebbe qualità e quantità in mezzo al campo.