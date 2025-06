Ultim’ora – Milan, cessione Theo Hernandez: si lavora alla chiusura

Si lavora senza sosta per la chiusura di Theo Hernandez, che potrebbe diventare presto un nuovo giocatore dell’Al Hilal: tutti i dettagli

Il Milan lavora senza sosta per la cessione di Theo Hernandez, che ha dato il via libera per andare all’Al Hilal. Tra i club si continua a trattare, l’addio del terzino francese frutterebbe sui 25-30 milioni di euro da poter successivamente reinvestire sul mercato. E’ una cessione importante, considerando che Theo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Contatti positivi tra Milan e Al Hilal per Theo Hernandez

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra il Milan e l’Al Hilal per Theo Hernandez. Tra i due club ci sono stati dei contatti positivi e si procede in maniera spedita per la chiusura dell’operazione. Il portale del giornalista riferisce che “mancano alcuni dettagli”. L’intesa si è trovata precisamente sui 25 milioni di euro più bonus.

Theo ha deciso di accettare l’Al Hilal dopo il forte pressing del club saudita, che ha aumentato l’offerta dell’ingaggio a 20 milioni annui. Inzaghi è felice di accoglierlo, spera di ingaggiare anche Victor Osimhen per rinforzare il reparto offensivo.