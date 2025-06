Intreccio Milan-Roma: blitz per l’erede di Theo Hernandez

Milan e Roma sono protagoniste di un intreccio molto interessante in sede di calciomercato: blitz per il sostituto di Theo Hernandez

Abbiamo superato la metà di giugno e diversi colpi devono ancora decollare sul calciomercato. Allo stesso tempo, i piani del Milan sono ben chiari e la dirigenza cercherà di accontentare Massimiliano Allegri praticamente in tutti i reparti, provando ad affidare al tecnico di Livorno una rosa completa e di livello in ogni zona del campo.

Attualmente, le attenzioni di Igli Tare si stanno concentrando soprattutto sul centrocampo, lì dove c’è da concludere il maggior numero di operazioni dopo l’addio di Tijjani Reijnders. Non è facile chiudere un sostituto all’altezza dell’olandese, ma la società ha già definito l’operazione Modric ed è pronta a farsi sotto per altri due colpi.

Addio Theo Hernandez: la situazione dell’esterno basso

Dopo tanti anni felici insieme, in cui Theo Hernandez si è imposto come un autentico trascinatore in casa rossonera, il francese è al passo d’addio e non sembrano esserci margini di manovra per un epilogo diverso. L’ex Real Madrid è sempre più lontano dal rinnovo di contratto e, se dovesse rifiutare tutte le offerte in ballo, resterebbe ai margini del progetto e senza essere schierato in amichevoli e gare ufficiali.

Ci ha provato seriamente l’Al Hilal di Simone Inzaghi, ma non è riuscito a fare breccia nella volontà dell’esterno, che dà priorità all’Europa. La pista Atletico Madrid sembrava decisamente più concreta, ma sembra essere sfumata nel nulla, visto che non c’è l’accordo sulle cifre del cartellino con il Milan.

Intanto, si allunga la lista dei sostituti: oltre a Maxim De Cuyper e Nuno Tavares, si parla con insistenza anche di Doué. Le operazioni a rilento, però, potrebbero portare a un inserimento importante per il laterale del Bruges.

La Roma piomba su De Cuyper: perfetto per Gasperini

Anche la Roma dovrà portare a termine un calciomercato importante per accontentare le richieste e le esigenze tattiche di Gian Piero Gasperini. Per questo, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è stato un inserimento dei giallorossi per De Cuyper.

La valutazione del belga è fissata a 25 milioni di euro, ma la sensazione di Massara è che il blitz dei capitolini possa concludersi positivamente anche per cifre comprese tra i 16 e i 18 milioni. Si attende, dunque, la contromossa del Milan, che non vuole perdere uno dei migliori talenti in circolazione sulla fascia sinistra.