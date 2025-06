Milan, blitz per Javi Guerra: nuova formula per 2 colpi

Javi Guerra resta uno dei primi nomi per il centrocampo del Milan: possono arrivare due colpi di primo livello per Massimiliano Allegri

Il Milan in questa fase del calciomercato si sta concentrando soprattutto sulla composizione del centrocampo, il fulcro nevralgico attorno a cui costruire la squadra. I rossoneri stanno tentando di trovare i profili giusti per un nuovo ciclo, sconfessando un po’ la strategia degli ultimi anni che puntava soprattutto su calciatori giovani, capaci di dare il loro contributo sul medio o lungo periodo.

Massimiliano Allegri e Igli Tare, però, conoscono l’importanza di formare un giusto mix, con diversi interpreti esperti e con tante partite nelle gambe, capaci anche di far crescere i più giovani del gruppo. E su questa linea si stanno individuando i profili adatti, a partire da Luka Modric, che sarà una vera e propria guida per tutto lo spogliatoio.

Non solo Modric: il Milan lavora a due colpi a centrocampo

La base è in via di formazione, ma il Milan non si fa mancare uno dei giovani talenti migliori in circolazione. Stiamo parlando di Javi Guerra, calciatore spagnolo a lungo nel mirino del club e che potrebbe fare la fortuna dei rossoneri ora e nel prossimo futuro.

La trattativa per la mezzala va avanti, ma ancora la fumata bianca pare piuttosto lontana. Secondo quanto riporta ‘Calciomercato’, la prima offerta dei rossoneri si attesta sui 16 milioni di euro più 4 di bonus. Sono giudicati ancora troppo pochi dagli spagnoli, che hanno rifiutato con fermezza questa proposta.

Allo stesso tempo, in Spagna c’è la ferma convinzione che si possa trovare la quadra per chiudere l’affare. Infatti, c’è il precedente di Musah che sembra piuttosto rassicurante in tal senso. In quel caso, il Milan era partito addirittura da 8 milioni di euro per poi chiudere a più del doppio. La stessa cosa potrebbe accadere per Javi Guerra, per cui comunque la valutazione è più alta di 25 milioni.

Il Milan insiste per Javi Guerra: 2 colpi in cantiere

Magari una nuova formula potrebbe essere decisiva per portare Javi Guerra a Milanello. E occhio anche a un altro profilo che ha fatto breccia nella dirigenza rossonera.

Stiamo parlando di Granit Xhaka: lo svizzero resta il primo profilo per il centrocampo, l’uomo che Massimiliano Allegri vuole piazzare davanti la difesa e potrebbe essere centrale nella costruzione della rosa. L’accordo con il calciatore è sempre più vicino, ma bisogna far cadere il muro del Bayer Leverkusen, che non pare avere tanta voglia di privarsi di uno dei suoi leader.