Milan spalle al muro, sfuma l’erede di Reijnders: blitz di Tare per l’alternativa

Situazione delicatissima in casa Milan, Tare cerca l’erede di Reijnders

La priorità assoluta dei rossoneri è di chiudere il prima possibile un centrocampista in grado di sostituire Tijjani Reijnders, già impegnato dal Manchester City nella prima sfida del Mondiale per Club contro il Wydad. La dirigenza rossonera vuole compare un giocatore che, oltre a sostituire l’olandese, ricordi le caratteristiche tecniche e il potenziale dell’ormai ex centrocampista rossonero. Per questi motivi il ds Tare aveva sondato il profilo di Ardon Jashari, centrocampista 22enne del Club Brugge, individuato dal Diavolo come il perfetto erede di Reijnders. Ma, secondo il Corriere dello Sport, la trattativa con il club belga sembra essere destinata a sfumare, la richiesta del Brugge per il cartellino del giocatore è di 40 milioni, una cifra fuori mercato per il budget di Furlani.

Il Milan punta su Javi Guerra, già pronta l’offerta

Il Milan non vuole fermarsi e, visti i costi del talento svizzero in forze al Club Brugge, punterà tutto su Javi Guerra. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero già formulato un’offerta di 18 milioni più bonus per il mediano spagnolo classe 2003.

La trattativa entrerà nel vivo nei prossimi giorni visto che il Valencia, che ne detiene il cartellino, chiederà almeno 25 milioni per il giocatore. L’offerta già formulata dai rossoneri è sicuramente una base solida per avviare una trattativa in cui entrambi i club tratteranno in modo serrato. Ovviamente Tare spera che il club spagnolo possa venire incontro alle sue richieste poiché la linea imposta da Furlani è ben delineata: nessuna spesa folle e qualora non si dovesse arrivare ad un accordo bisognerà passare ad una valida alternativa, esattamente com’è successo con Jashari.

Javi Guerra sarebbe il profilo perfetto per il dopo Reijnders

Il giovane centrocampista spagnolo sarebbe l’opzione migliore, sia per i costi che per il potenziale da valorizzare dai rossoneri. Il giocatore infatti può già contare otto gol all’attivo nell’ultima stagione al Valencia, una caratteristica ancor più interessante se consideriamo che Guerra è impiegato come mediano. Esattamente come successe con Tijani il Milan ha individuato nel giocatore un centrocampista tecnico e raffinato, abile nel palleggio così come nell’incursione nella trequarti avversaria, un vero e proprio jolly per il centrocampo di Allegri.

Per tutte queste ragioni il Diavolo è pronto ad un investimento intorno ai 20-25 milioni. La speranza è che il Valencia scenda a dei compromessi, che sembrano del tutto realistici qualora il giocatore dovesse dimostrarsi riluttante nel rinnovare il contratto. Un’altra nota a favore per la trattava del Milan è nell’ingaggio del giocatore, che si aggira intorno ai 3 milioni, una cifra che rientra pienamente nei parametri rossoneri. La pista per il momento è calda e prosegue parallelamente alle trattative con Xhaka e Modric. Se il Milan dovesse concretizzare questi colpi regalerebbe ad Allegri un centrocampo stellare.