Jashari al Milan, nuova svolta: sta accadendo in queste ore

Ennesima svolta nella trattativa del Milan per portare Ardon Jashari in rossonero. Sta accadendo tutto in queste ultime ore.

Sono giorni a dir poco bollenti in casa Milan sul fronte calciomercato. Il club rossonero si sta rendendo protagonista tra possibili colpi in entrata e possibili uscite. Per quanto riguarda il capitolo acquisti al momento tutta l’attenzione è rivolta a centrocampo: tutto praticamente fatto per Samuele Ricci, ma non solo.

Sì perché oltre al centrocampista del Torino, l’altro grande obiettivo del Milan per il centrocampo porta il nome di Ardon Jashari. Da qualche giorno si sta assistendo ad un braccio di ferro tra il Diavolo e il Club Brugge. Il classe 2002 ha già sottolineato la sua volontà di trasferirsi in rossonero e presto questo suo sogno potrebbe avverarsi. Nelle ultime ore è infatti arrivata un’importante novità.

Jashari-Milan, nuova offerta: sfondato il muro dei 30 milioni

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in giornata il Milan avrebbe presentato al Club Brugge una nuova offerta da 30 milioni di euro di parte fissa. Cifre a cui potrebbero aggiungersi eventuali bonus. Si attende la risposta del Brugge ma la sensazione è che l’affare possa sbloccarsi molto presto. Di certo i due club non sono mai stati così vicini.

Dal canto suo il centrocampista svizzero ha già espresso la sua intenzione di unirsi al Milan. Il club rossonero vuole accontentarlo e l’ultima offerta recapitata al Club Brugge potrebbe essere quella decisiva. Le prossime ore saranno cruciali ma tutto fa protendere verso un’imminente fumata bianca.