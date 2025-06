ULTIM’ORA – Milan, è fatta: arriva il rinforzo a centrocampo

Fumata bianca per il Milan che ha ormai chiuso la trattativa per il rinforzo a centrocampo. Non ci sono ormai più dubbi sulla buona riuscita dell’affare.

Sta subendo una evidente accelerata in queste ultime ore il calciomercato del Milan. Il club rossonero, complici le diverse cessioni, non vuole più aspettare ed è pronto ad affondare il colpo per iniziare a rinforzare l’organico a disposizione di Max Allegri. Al momento il reparto più caldo è senza dubbio il centrocampo.

Proprio per quanto riguarda la metacampo il Milan ha ormai messo le mani sul suo nuovo innesto. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo con i club che hanno già trovato l’accordo sulle cifre del trasferimento. I tifosi rossoneri sono pronti ad accogliere il loro nuovo centrocampista.

Ricci al Milan, nessun dubbio:

Come riportato da Sportitalia ormai non ci sono più dubbi: Samuele Ricci sarà un nuovo giocatore del Milan. Il classe 2001 sarà così il primo, ma non l’ultimo, rinforzo a centrocampo da parte del Diavolo. L’accordo con il Torino è stato trovato attorno ai 20 milioni di euro più bonus. Una cifra tutt’altro che elevata, soprattutto se si pensa alle richiesta di Cairo fino a qualche settimana fa.

Il Milan ha saputo però aspettare e in questi ultimi giorni ha sferrato l’affondo decisivo per portare in rossonero un dei maggiori talenti del calcio italiano.

A confermare ulteriormente l’affare in chiusura c’è lo stesso Torino che ha praticamente bloccato Tino Anjorin dell’Empoli. Il centrocampista inglese andrà di fatto a sostituire Ricci, il cui approdo in rossonero è ormai fuori discussione.

Come detto però il classe 2001 non sarà l’unico rinforzo nella metacampo. Il Milan continua infatti a seguire Ardon Jashari del Club Brugge e Granit Xhaka del Bayer Leverkusen. Senza poi dimenticare Luka Modric che si unirà al Milan dopo il Mondiale per Club.