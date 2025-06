Jashari ha chiesto la cessione: 3 affari per il Milan

Il Milan ha grandi programmi per il centrocampo da regalare a Massimiliano Allegri: Jashari ha chiesto la cessione, ma occhio ad altri due colpi

Un nuovo ciclo è pronto a partire e il Milan sta facendo di tutto per rimediare ai risultati del recente passato e cercare di dare avvio a una rivoluzione che riguarda tutti i reparti. Il centrocampo è protagonista di questa fase del calciomercato il colpo Luka Modric è sicuramente molto importante per campo e spogliatoio, ma non sarà il solo.

Il progetto di Tare e Allegri, ma anche di tutta la dirigenza, è creare un giusto mix tra calciatori più esperti e altri giovani, in grado di garantire il futuro, ma anche di poter crescere al meglio. Per questo, il club sta cercando di portare avanti diverse operazioni in parallelo e una delle piste principali è quella che porta a Ardon Jashari.

Il Milan insiste per Jashari: lui ha chiesto la cessione

Il talento della mezzala ha fatto innamorare il Milan e diversi club europei. I rossoneri stanno spingendo per condurre un’operazione che potrebbe dare una svolta al centrocampo. Per Jashari è stata presentata un’offerta ufficiale al Club Brugge da 27 milioni di euro più 5 di bonus.

Ancora, però, è una cifra piuttosto insufficiente, almeno se si paragona alle aspettative della dirigenza belga. Infatti, la volontà sarebbe quella di incassare 40 milioni di euro e il recente passato – per esempio l’operazione De Ketelaere – ha già dimostrato come sia difficile far calare queste richieste a un club che sta bene economicamente.

Per questo, sta scendendo in campo direttamente il calciatore. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, infatti, Jashari in queste ore ha chiesto la cessione al suo club di appartenenza, o meglio ha sottolineato la sua volontà di trasferirsi al Milan. Vedremo se questo dato di fatto sbloccherà l’operazione in tempi brevi.

Rivoluzione a centrocampo: altri 2 colpi

Come detto, il Milan sta portando avanti più piste in parallelo. Proprio per questo, oltre a Jashari, è vicino l’arrivo di Samuele Ricci del Torino. L’operazione per il mediano del Torino dovrebbe chiudersi sulla base di 25 milioni di euro, bonus compresi.

È una pista che non si intreccia con il possibile arrivo di Xhaka. Il Bayer Leverkusen non sembra avere intenzione di liberare uno dei suoi calciatori simbolo, ma anche in questo caso la volontà del calciatore potrebbe essere fondamentale.