La Juve prende un titolare del Milan: nuova formula, il sostituto

La Juve vuole rinforzare la difesa sul calciomercato: i bianconeri vanno a caccia di un calciatore del Milan. Occhio alla formula e al sostituto

Il Milan è stata una delle squadre più attive sul calciomercato in questo momento, alla ricerca di calciatori in grado di dare un nuovo volto alla squadra e trascinarla verso nuovi successi. Finora, però, si sono verificate soprattutto operazioni in uscita, mentre in entrata ci sono tanti nomi e diverse trattative in ballo, ma ancora pochi innesti concreti.

Igli Tare potrebbe tornare a parlare con la Juve, con cui comunque i rapporti sono ottimi, per una nuova cessione che riguarderà la difesa. In ballo tra i due club c’è anche Theo Hernandez, ormai ai margini del progetto Milan dopo un’ultima stagione insoddisfacente e un rinnovo di contratto che non è arrivato. Nelle ultime ore, si è parlato anche di un possibile scambio con Dusan Vlahovic.

Nuova operazione tra Milan e Juve: non solo Theo Hernandez

Le mire dei bianconeri sono rivolte ancora una volta alla difesa del Milan. La scorsa estate, la Vecchia Signora è riuscita a concludere un’operazione importante con l’arrivo di Pierre Kalulu, stavolta la storia potrebbe ripetersi con un altro centrale che ha fatto la fortuna dei rossoneri nelle ultime stagioni, anche se con un rendimento un po’ altalenante.

Stiamo parlando di Fikayo Tomori. Il difensore inglese era già finito nei discorsi tra le due big, ma il Milan aveva chiesto 30 milioni tra parte fissa e bonus, per cui l’affare alla fine è saltato. Stavolta le pretese potrebbero essere un po’ più basse. Soprattutto, come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, i buoni rapporti tra club potrebbero portare a un prestito con diritto di riscatto.

La nuova formula potrebbe favorire le richieste dei rossoneri, ma alla fine tutto dipenderà dalla Juve, dato che il Milan apre alla cessione del titolarissimo. Nella short list dei bianconeri c’è anche Hancko, che ora però sembra vicino all’Arabia Saudita.

Allegri cerca il sostituto: Leoni e non solo

L’ultimo nome in entrata per la difesa del Milan è quello di Giovanni Leoni, su cui è forte anche il pressing dell’Inter. L’ex Sampdoria, però, non è l’unico profilo vagliato dai rossoneri nelle ultime settimane.

Attenzione a Lucumì, seguito da tempo per quella posizione e che porterebbe caratteristiche un po’ diverse ad Allegri. Infine, non si può scartare neanche il nome di Koni De Winter, che però piace in Premier League – le big inglesi potrebbero alzare i costi complessivi dell’affare oltre i 25 milioni di euro.