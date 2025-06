Milan, blitz di Allegri: strappa un talento all’Inter

Il Milan continua a essere molto attivo sul calciomercato nelle ultime ore: blitz di mercato di Allegri per strappare un talento all’Inter

La parola d’ordine è rivoluzione. Il Milan sta cambiando molte cose dopo una stagione deludente e che alla fine non ha portato in dote neanche la Coppa Italia. I rossoneri hanno una nuova guida tecnica con Massimiliano Allegri e un asse di mercato importante con Igli Tare, un connubio che potrebbe fare le fortune del club nel prossimo futuro.

Molto, però, passa anche dal calciomercato e da ciò che il Milan riuscirà a fare per migliorare la rosa a disposizione del livornese. Restano in ballo praticamente tutti i reparti in un via vai che dovrebbe riguardare anche la difesa. In attesa della chiusura di Modric e dell’arrivo di un altro attaccante, Allegri si sta muovendo concretamente per un altro talento.

Le ultime sulla difesa del Milan: chi può partire

È passato un anno, eppure certe sirene di mercato non si sono mai davvero placate. La scorsa estate la dirigenza rossonera ha cercato di dare un nuovo volto alla squadra tramite l’arrivo di un calciatore potente fisicamente come Pavlovic. Pochi mesi dopo è arrivato anche Walker, ma la fase difensiva non è mai davvero migliorata.

Con Allegri la musica dovrà cambiare e il tecnico non farà resistenza se si verificherà l’addio di alcuni calciatori. Uno dei principali indiziati a partire, in caso di offerta importante, è Malick Thiaw. Il tedesco ha avuto alti e bassi, ma non è mai davvero riuscito a convincere del tutto con la maglia rossonera.

Nel momento in cui uscirà un interprete, ci saranno i soldi e soprattutto lo spazio per investire su un sostituto. Il Milan ha in mente un profilo ben preciso, un talento italiano per cui è già iniziato un derby di mercato con l’Inter.

Blitz di Allegri per Leoni: sfida all’Inter

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Allegri vuole fortemente Giovanni Leoni, considerato uno dei migliori prospetti italiani in quella posizione. La concorrenza dell’Inter è forte, dato che l’ha lanciato proprio Cristian Chivu a Parma e i due club hanno in corso un asse di mercato che riguarda anche Bonny.

Il Milan, però, non si sente in secondo piano, anche per via dei rapporti tra Allegri e Cherubini, che hanno già avuto un contatto. Insomma, il derby di mercato è servito, ma il prezzo è già salito oltre i 20 milioni.