L’annuncio di Commisso rompe i piani del Milan: la novità su Kean

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato del futuro di Moise Kean, centravanti finito nel mirino del Milan

Il Milan cerca un centravanti in grado di soddisfare i piani di Massimiliano Allegri. Sembra che Santiago Gimenez, nonostante l’investimento fatto a gennaio, non è ritenuto adatto a ciò che vuole il tecnico dei rossoneri. Ecco perché si sta parlando insistentemente di Dusan Vlahovic, ma anche di Moise Kean. Allegri, infatti, apprezzerebbe uno dei suoi ex giocatori alla Juve.

Milan, le parole di Commisso su Kean: dalla Fiorentina c’è una speranza

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del TG Regione Toscana: “Continuate a sostenerci, noi faremo una Fiorentina sempre più forte“. Sul mercato ha aggiunto una battuta interessante sul suo centravanti: “Avete visto gli acquisti che stiamo facendo… Speriamo che resti anche Kean“.

Per adesso, quella di Commisso è soltanto una speranza perché c’è una clausola nel contratto di Kean dal valore di 52 milioni di euro. Una cifra che, se pagata, potrebbe portare via il centravanti da Firenze. Il Milan per adesso non ha presentato offerte, sta curando la cessione di Theo Hernandez e l’arrivo del suo sostituto, che potrebbe essere Zinchenko. Kean e la Fiorentina sono in attesa, non è escluso che se dovesse rimanere a Firenze, l’attaccante ridiscuterà il contratto con un rinnovo e l’eliminazione della clausola.