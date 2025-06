Lascia il Milan e va alla Lazio: scambio con un big

Milan e Lazio potrebbero tornare a sentirsi sul calciomercato per un’operazione che potrebbe interessare entrambi i club: occhio allo scambio

Il calciomercato del Milan sta decollando proprio in questi giorni. Dopo diverse cessioni possibili o già concluse, tra cui spicca quella di Tijjani Reijnders al Manchester City, si inizia a parlare anche di acquisti in casa rossonera e potrebbero essere nomi pesanti per il destino della squadra.

Igli Tare sta sfruttando le sue capacità e la grande attenzione al calciomercato internazionale per scovare giovani talenti e nomi importanti che possano fare al caso dei rossoneri. Soprattutto, c’è grande fermento a centrocampo dove si seguono Jashari, Javi Guerra e Xhaka, senza dimenticare che è stato già chiuso l’arrivo di Luka Modric.

Il Milan tratta con la Lazio: nuovo nome in uscita

Non è un mistero che tra i profili in uscita in casa Milan ci sia quello di Ruben Loftus-Cheek. Dopo un buon impatto nell’ultimo anno di Stefano Pioli, le sue prestazioni si sono drasticamente abbassate di livello. Non è dovuto solo alla confusione che ha regnato per diverso tempo in casa rossonera, ma anche agli infortuni che non l’hanno mai davvero lasciato in pace per tutto l’anno.

Con gli acquisti che il club sta concludendo a centrocampo, a questo punto è davvero difficile pensare che rimanga, anzi il suo addio pare scontato. E c’è già un club interessato in Serie A: si tratta della Lazio. Maurizio Sarri sta cercando i nomi giusti per rinforzare la Lazio dopo una stagione deludente e ha già allenato l’inglese al Chelsea.

La mezzala porterebbe la fisicità e la capacità di inserirsi in area di rigore, magari anche con un bottino consistente di gol. L’operazione può decollare, ma occhio anche a un possibile scambio tra le parti.

Scambio con Loftus-Cheek: piace un big di Sarri

Il nome che potrebbe interessare di più al Milan, quindi a Massimiliano Allegri, è quello di Nuno Tavares. L’esterno portoghese ha vissuto una grande prima parte di stagione nella Capitale, ma poi gli infortuni hanno condizionato il suo percorso.

Lotito l’ha riscattato, ma ora è pronto a cederlo, magari per una cifra che potrebbe attestarsi sui 30-35 milioni di euro. Con l’addio di Theo Hernandez potrebbe essere il profilo ideale per Allegri. Loftus-Cheek sarebbe la contropartita ideale per la Lazio, ma servirà anche un corposo conguaglio economico.