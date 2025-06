Milan, svolta per Jashari: altro colpo a centrocampo

Il Milan punta a un mercato di primo livello a centrocampo: Igli Tare si sta adoperando per migliorare la rosa e occhio a Jashari e non solo

Siamo ancora alle prime settimane di trattative, ma si è già capito che il calciomercato del Milan sarà scoppiettante da qui a fine agosto. I rossoneri si sono concentrati parecchio sulle cessioni e sono pronti a perdere dei tasselli davvero importanti e storici per i risultati che sono riusciti a ottenere.

Ora, però, bisogna guardare al futuro e alle tante novità che porterà Massimiliano Allegri in panchina. Sicuramente ci sarà una difesa più solida, in pieno stile del tecnico livornese, ma occhio anche al centrocampo, il reparto dove si costruiscono i successi di ogni squadra. Dopo la cessione di Reijnders e l’arrivo di Modric – operazione conclusa, ma visite mediche dopo il Mondiale per club -, c’è ancora almeno un grande colpo da mettere a segno.

Tare insiste per Jashari: un super talento per il Milan

Ardon Jashari è uno degli ultimi nomi emersi per la mediana del Milan. Parliamo di un talento giovanissimo che si è messo in evidenza con la maglia del Bruges e ha effettuato un percorso di pregio anche in Champions League. Le sue qualità non si vedono solo nella conduzione del pallone e nella gestione della manovra, ma anche nelle qualità offensive e di corsa, nella velocità e nella copertura degli spazi.

Insomma, il ragazzo svizzero ha impressionato non poco e ha anche grandi margini di miglioramento, ma il Bruges lo sa bene e sta tirando la corda per la sua cessione. Infatti, la richiesta è arrivata addirittura a 35 milioni di euro e non il club belga non sembra disposto a scendere.

Il Milan, dal canto suo, con la cifra di 28-30 milioni di euro, ritiene di aver fatto il suo per portare il calciatore alla corte di Massimiliano Allegri.

La prima alternativa a Jashari

Nel caso in cui le cose dovessero andare male e la trattativa dovesse saltare definitivamente, occhio alle alternative per quel ruolo. Tare potrebbe tornare su un calciatore che ha fatto molto bene nell’ultima Serie A e risponde al nome di Nicolussi Caviglia.

Sicuramente si tratterebbe di un’operazione meno dispendiosa sotto il profilo economico e comunque l’ex Juve ha dimostrato la sua affidabilità nel cuore del centrocampo. Occhio anche a Javi Guerra, altro nome circolato nelle ultime ore.