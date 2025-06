Milan-Ricci, c’è la svolta: l’annuncio di Pedullà

Il centrocampista del Torino continua ad essere un obiettivo dei rossoneri e ci sono delle novità importante per quanto riguarda il suo futuro

Il Milan è pronto a rivoluzionare la rosa in vista del prossimo calciomercato. Le difficoltà avute in stagione sono evidenti e per questo motivo si sta lavorando con attenzione per andare a rendere la squadra ancora più forte. Allegri ha dato delle indicazioni ben chiare e toccherà al direttore sportivo Tare riuscire ad accontentare il tecnico.

Secondo le informazioni di Alfredo Pedullà, il Milan continua a seguire da vicino Samuele Ricci del Torino. Il centrocampista resta un obiettivo di calciomercato dei rossoneri e a questo punto l’ultima parola sembra spettare direttamente al direttore sportivo e al tecnico. Per adesso si è nel campo delle ipotesi e delle valutazioni visto che i dubbi non sono stati sciolti. Naturalmente le idee in casa rossonera sono molto chiare e un tentativo per Ricci è da tenere in considerazione.

Calciomercato Milan: sì di Ricci ad una condizione

Ricci continua ad essere un obiettivo del Milan. I rossoneri seguono il calciatore ormai da gennaio anche se fino ad oggi non c’è mai stata la reale possibilità di poter chiudere una operazione simile per diversi motivi. Ora la situazione potrebbe cambiare visto che il Torino sembra avere praticamente deciso la partenza del giocatore.

Per questo motivo il Milan è pronto ad affondare il colpo per Ricci nel prossimo calciomercato anche se ci sono delle questioni da chiarire per capire se si potrà riuscire a chiudere una operazione simile. La volontà è quella comunque di provare a definire una un colpo simile visto che c’è il via libera di Allegri. Ma molto dipenderà da Tare e dalla sua reale voglia di andare a prendere per il centrocampo un profilo giovane e comunque con poca esperienza internazionale.

Il profilo di Xhaka in questo momento garantisce una maggiore esperienza dal punto di vista internazionale per il Milan. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi. Il nome di Ricci resta comunque una possibilità da tenere in considerazione per i rossoneri e non ci che resta che attendere le prossime settimane per capire come si svilupperà il calciomercato rossonero. E non è da escludere che si possa andare a sondare il terreno per Ricci.