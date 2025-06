Leao al Bayern Monaco, c’è la svolta decisiva: il club bavarese affonda il colpo

Importante aggiornamento riguardo quello che sarà il futuro di Rafael Leao. L’ultima mossa del Bayern Monaco lascia pochi dubbi.

È in atto una vera e propria rivoluzione in casa Milan. Il club rossonero sta pian piano salutando diversi pezzi pregiati con l’obiettivo di stravolgere l’organico. Dopo l’arrivo di Max Allegri, l’obiettivo è tornare competitivi fin da subito. Ovviamente il Diavolo non ha intenzione di privarsi di tutte le sue colonne portanti, ma davanti ad offerte irrinunciabili nessuno è incedibile.

Negli ultimi giorni si è parlato molto anche di Rafael Leao, con la sua permanenza al Milan che è diventata tutt’altro che certa. Sul portoghese è piombato il Bayern Monaco, che avrebbe anche presentato una prima offerta. Il Milan ha però alzato il muro sparando una richiesta da circa 100 milioni di euro. In queste ultime ore sembra essere arrivata la svolta decisiva.

Il Bayern Monaco molla Leao: ora l’obiettivo numero uno è Nico Williams

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Bayern Monaco avrebbe ormai mollato la presa per Leao. I bavaresi ritengono troppo alte le richieste del Milan. Adesso il club tedesco sembra aver definitivamente virato su Nico Williams. Il gioiello dell’Athletic Bilbao può essere liberato pagando la clausola rescissoria da 65 milioni di euro.

L’ostacolo principale è rappresentato dalle richieste d’ingaggio che si aggirano sui 10 milioni di euro a stagione, ma il Bayern Monaco sembra intenzionato a portare fino in fondo la trattativa.

Di certo Leao non è più la priorità e difficilmente il Bayern Monaco deciderà di tornare sul portoghese. Aumentano dunque le probabilità di permanenza al Milan per il portoghese. Del resto Max Allegri ha sempre visto Leao al centro del progetto essendo convinto di poter riportare l’ex Sporting Lisbona ai livelli del 2022.

Leao, niente Bayern Monaco: sarà l’uomo copertina del Milan di Allegri

Al momento non è chiaro quale sarà il modulo che verrà utilizzato da Allegri. Solo il ritiro estivo potrà fare chiarezza. Di certo Leao sarà il fulcro del nuovo Milan ed è per questo che la sensazione è quella di una possibile difesa a quattro con il portoghese che agirà sulla fascia.

Il popolo rossonero è fiducioso che con Allegri si rivedrà il Leao che ha arato la corsia di sinistra nell’annata dello Scudetto. Parlare di ultime stagioni negative sarebbe ingiusto, ma è chiaro che da un giocatore del calibro di Leao ci aspetta sempre il massimo.