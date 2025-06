Leao Allegri, spunta un gesto a sorpresa: nuovo ottimismo in casa Milan

L’attaccante portoghese Rafa Leao è stato oggetto di mercato negli ultimi mesi, ma intanto arrivano interessanti novità.

Il Milan sembra pronto a ripartire da Rafa Leao. Il club rossonero ha ceduto Reijnders, sta cedendo Theo Hernandez e vede il futuro in bilico di giocatori chiave come Maignan ed anche Pulisic mentre la situazione sembra cambiare per Leao, giocatore protagonista di tanti alti e bassi nel corso di questi anni ma comunque un giocatore chiave.

Quest’anno il Milan ha cambiato molto, è arrivato Tare ed è arrivato Allegri, sono arrivate tante novità e c’è curiosità per come verrà trattato in questi mesi Leao. Nelle ultime ore sono arrivate interessanti indiscrezioni che ci mostrano come il Milan abbia deciso di puntare con decisione sul talento portoghese.

“Allegri ha chiamato Leao”, spunta il retroscena per i tifosi del Milan

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è incentrata sul rapporto tra Leao ed il Milan e ha sottolineato che il neo tecnico Allegri ha chiamato il talento portoghese come primo nome all’interno della rosa rossonera. Il tecnico livornese ha voluto fare chiarezza e rassicurare il tecnico dopo i vari addii.

Il calciatore raggiungerà subito la squadra per il raduno del 7 Luglio e l’obiettivo sarà iniziare al meglio la stagione e rilanciare sia lui che il Milan dopo un’annata ricca di difficoltà.