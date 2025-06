Leao lascia il Milan, tutto vero: il top club ha deciso cosa fare

Le strade del Milan e di Rafael Leao rischiano seriamente di dividersi. La decisione del top club europeo lascia pochi dubbi.

La mancata qualificazione alla Champions League e a tutte le coppe europee ha rappresentato un duro colpo per le casse del Milan. Queste prime settimane di calciomercato stanno dimostrando quanto in casa rossonera ci sia la necessità di vendere. Solo dopo si potrà pensare a dei colpi in entrata.

Il Diavolo ha già salutato Tijjani Reijnders, volato al Manchester City per circa 60 milioni di euro. Quella dell’olandese non sarà però l’unica cessione pesante. Ad avere il futuro ormai scritto sembra essere anche Theo Hernandez, ma adesso a rischiare molto grosso è anche Rafael Leao. Un top club europeo è infatti pronto a prendersi il portoghese.

Milan, Leao può partire: il Bayern Monaco lo ha rimesso in cima alla lista

Già nelle scorse settimane si era parlato di un interesse concreto per Leao da parte del Bayern Monaco. La trattativa sembrava però essersi arenata, con i bavaresi che avevano virato su altri profili, in particolar modo Nico Williams. Il fenomeno spagnolo è però ormai ad un passo dal Barcellona.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ciò avrebbe ovviamente stravolto i piani anche in casa Bayern con Leao che sembra essere tornato l’obiettivo numero uno per la fascia.

Come noto il portoghese ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, che però nessun club ha intenzione di pagare. Il Milan dal canto suo non sembra volersi liberare di Leao, ma al tempo stesso non rifiuterebbe una eventuale proposta da 95/100 milioni di euro.

Il Bayern Monaco potrebbe così accontentare le pretese del Milan e portare Leao in Bundesliga. Al momento in via Aldo Rossi il messaggio è solo uno: nessuno è considerato incedibile.

Leao, l’assalto del Bayern Monaco spaventa i tifosi

Si è discusso più volte sul futuro di Leao. Tutti credono – e sperano – che con Allegri il portoghese possa tornare quello in versione Scudetto. Anche il Milan lo pensa, ma come detto con la giusta offerta tutti possono partire. Il Bayern Monaco non sembra intenzionato a mollare la presa e la sensazione è che la “giusta offerta” possa davvero arrivare.

Del resto dire di no ad un’offerta da quasi 100 milioni sarebbe pressocché impossibile. Al momento, però, non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale. Fasciarsi già la testa non ha dunque molto senso.