Milan, rottura con Theo Hernandez: 2 colpi per Allegri

Il Milan è uno dei club più attivo sul calciomercato: la rottura con Theo Hernandez è ormai definitiva, ma occhio ai colpi in entrata

I nervi sono sempre più tesi tra Theo Hernandez e il Milan. Il rinnovo di contratto del terzino francese è ormai lontanissimo, ma ancora non è arrivato l’addio dell’esterno a un anno dalla scadenza dell’accordo. Eppure le richieste non mancano, dall’Europa e anche dall’estero, ma non sembrano fare breccia sulla volontà del laterale, al momento a caccia di un progetto che lo intrighi ai massimi livelli.

Certo, i programmi di Tare e Allegri non possono fermarsi, anche perché la rifondazione della squadra è piuttosto profonda e parte da un mix sapiente tra giovani e calciatori più esperti. Proprio per questo, la società sembra orientata a prendere una decisione drastica e piuttosto definitiva per il futuro di Theo Hernandez.

Theo Hernandez e il lungo addio al Milan: fuori dal progetto

Secondo quanto ha riportato nella giornata di oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, l’idea del Milan è addirittura mettere fuori rosa (o quasi) il terzino francese. Certo, in pochi potevano aspettarsi che un calciatore tanto importante per i rossoneri potesse fare questa fine, ma in caso di mancato addio nella prima settimana di luglio, non è affatto un’ipotesi da non tenere in considerazione.

La pista Atletico Madrid sembra naufragata per le cifre richieste per il cartellino del ragazzo, mentre l’Al Hilal è ancora interessato al calciatore, che continua a fare muro e dare priorità a offerte europee di primo livello.

Una cosa è chiara: se Theo Hernandez dovesse iniziare il precampionato con il Milan, non dovrebbe prendere parte né alle amichevoli, né a nessuna gara ufficiale. Insomma, un trattamento da fuori rosa e senza margini per ricucire lo strappo.

I sostituti e le fasce da rifondare

Per quanto riguarda la fascia sinistra, Tare ha ben altri progetti. Uno dei primi nomi, che resta in caldo sulla lista del Milan, è quello di De Cuyper, laterale del Bruges dal mancino fatato e dalle grandi qualità tecniche, che potrebbe essere il nome ideale per raccogliere l’eredità dell’ex Real.

Sull’out di destra la situazione è meno chiara. La lista è ben più lunga, ma nelle ultime ore è spuntato il profilo di Vanderson del Monaco, nel giro della Nazionale brasiliana e che porterebbe grande qualità in fase di spinta. Due colpi che potrebbero ridestare la difesa di Allegri.