Mercato Milan, altro che Napoli per Musah: un nuovo club piomba sul centrocampista

Il centrocampista americano Yunus Musah ha molto mercato e potrebbe lasciare il Milan. Spunta una nuova opzione dopo il Napoli.

La stagione del Milan è stata pressocchè fallimentare e in società urge aria di rivoluzione. Oltre ad un nuovo Ds e un nuovo allenatore servono anche nuovi giocatori ma il club prima di acquistare deve vendere e serve quindi cedere i giocatori che non fanno parte delle idee del club. Uno è sicuramente il centrocampista americano Yunus Musah.

Il giocatore ex Valencia è tra i profili più giovani della rosa ma ha deluso sia nella gestione di Fonseca che quella di Conceicao e per questo il giocatore è in lista di uscita. Musah è stato ad un passo dal Napoli, ma alla fine è rimasto in rossonero ed ora un nuovo club è sulle sue tracce.

Addio Milan, contatti con il club di Premier League

Nonostante l’affare con il Napoli viva ormai un netto stallo ora Musah potrebbe comunque salutare. Secondo quanto riporta Sportmediaset il giocatore piace molto in Premier League e dopo il West Ham ora c’è anche il Fulham sul giocatore e sarebbe pronto a presentare un’offerta. Musah sembra cosi nuovamente lontano da Milano.

Il Milan chiede oltre 25 milioni di euro per il centrocampista e non accetterà offerte inferiori, un pò come visto anche nella trattativa con il Napoli. Musah Milan, l’addio è più vicino.