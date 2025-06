Mercato Milan, arriva il terzino goleador: statistiche da non credere

C’è anche un terzino goleador tra gli obiettivi di mercato del Milan. I numeri del giocatore sono davvero da non credere.

Il Milan di Max Allegri vuole rifarsi il look sulle fasce. Tra le priorità di mercato del club rossonero c’è infatti quella di comprare due terzini titolari. Sulla destra, con il mancato riscatto di Kyle Walker, è necessario un innesto all’altezza. Lo stesso vale ovviamente per la corsia di sinistra con Theo Hernandez che non rientra più nel progetto.

In queste settimane Igli Tare è dunque al lavoro per regalare due colpi di spessore ad Allegri. Per quanto riguarda il terzino destro nelle ultime ore c’è un nome nuovo che si sta facendo spazio. Di recente infatti un prospetto molto interessante sarebbe stato proposto al Milan. La dirigenza rossonera sarebbe tutt’altro che disinteressata.

Milan, a destra c’è anche El Ouahdi: l’entourage lo ha proposto alla dirigenza

Al momento i nomi più caldi per la fascia destra sono quelli di Andrea Cambiaso, all’occorrenza utilizzabile anche a sinistra, e Guela Doue, fratello maggiore della stella del PSG che ha annichilito l’Inter in finale di Champions League. Secondo quanto riportato però dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe anche una new entry.

Nelle ultime ore al Milan è stato infatti proposto anche Zakaria El Ouahdi. Si tratta di un terzino destro belga naturalizzato marocchino del Genk, che gli scout rossoneri avevano già monitorato negli scorsi mesi.

A saltare all’occhio sono senza dubbio le qualità offensive del giocatore. Nell’ultima stagione El Ouahdi ha messo a segno la bellezza di 8 reti. Numeri impressionanti che hanno fatto rizzare subito le antenne alla dirigenza del Milan. Verranno ovviamente fatte delle considerazioni sulle sue abilità difensive – aspetto di certo non trascurabile per una squadra allenata da Max Allegri – ma di certo il nome di El Ouahdi non può essere sottovalutato.