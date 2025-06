Milan-Theo Hernandez, decisione presa: solo due opzioni possibili

Sono solo due le strade percorribili per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez. Il Milan ha scelto cosa fare con il francese.

C’è un nome che più di altri sta facendo discutere il mondo Milan: senza dubbio Theo Hernandez. Il futuro del terzino rossonero sta diventando sempre più un rebus. Il suo contratto in scadenza nel 2026 pesa quanto una spada di Damocle. Il rinnovo con il Milan è ormai impossibile: non resta quindi che la cessione.

Nel corso di queste settimane sono stati principalmente due i club a farsi avanti per Theo Hernandez. Da un lato i sauditi dell’Al Hilal, capaci di accontentare – e non solo – le richieste del Milan, ma non di convincere il giocatore. Dall’altro lato l’Atletico Madrid, club con il quale il francese ha già trovato un accordo. In questo caso però a mancare è stato l’accordo tra i club.

Al momento, dunque, il futuro di Theo Hernandez resta del tutto incerto. La posizione del Milan è però chiarissima: esistono solo due opzioni.

Milan, pugno durissimo di Theo Hernandez: senza addio resterà fuori rosa

È ormai chiaro che Theo Hernandez non rientri più nel progetto del Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero non vuole fare nessuno passo indietro. In caso di mancata cessione Theo Hernandez resterà fuori rosa per tutta la stagione.

A differenza di Maignan, che potrebbe restare in squadra anche con il contratto in scadenza, per quanto riguarda Theo l’addio è l’unica strada percorribile. Se ciò non dovesse accadere, il francese resterebbe in tribuna. Ipotesi decisamente molto dannosa per il 19 rossonero – oltre che per il Milan – visto il Mondiale in programma nel 2026.

Nelle prossime settimane si cercherà dunque di riallacciare i rapporti con l’Atletico Madrid. Nelle scorse ore infatti il club spagnolo ha interrotto bruscamente la trattativa a causa della distanza di qualche milione con il Milan. I Colchoneros sono arrivati ad un’offerta da 18 milioni di euro, mentre il Diavolo continua a chiedere 20 milioni.

Theo Hernandez all’Atletico Madrid: anche i tifosi bloccano l’affare

Oltre al mancata intesa tra i club, l’altro grande ostacolo nella trattativa è rappresentato dai tifosi dell’Atletico Madrid. Il popolo colchoneros non ha infatti ancora digerito il “tradimento“ di Theo che dopo esser cresciuto nelle giovanili dell’Aletico, nel 2017 decise di passare al Real Madrid anche sbeffeggiando in più di un’occasione il suo ex club.

Bisognerà quindi provare a ricucire i rapporti tra Theo e i tifosi dell’Atletico Madrid. L’affare resta dunque molto complesso. Il Milan intanto spera di trovare nuovi acquirenti, ma riuscire a risolvere questo rompicapo non sarà di certo semplice.