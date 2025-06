Mercato Milan, chiusa la trattativa per il campioncino francese: “È il nuovo Leny Yoro”

Il Milan accoglie un nuovo giovane nell’organico. Secondo Di Marzio, i rossoneri hanno chiuso per il talento francese. In patria in molti lo paragonano a Leny Yoro dello United.

Luka Modric e, a meno di ribaltoni, anche Granit Xhaka. Il Milan, in questa sessione di mercato, ha deciso di tornare un po’ sui suoi passi, provando ad ingaggiare profili di esperienza. La leadership e il carisma sono state tra le mancanze più evidenti nell’anno passato. Caratteristiche che, quindi, serviranno a Max Allegri e che i due centrocampisti incarnano a pieno. Ma RedBird non intende discostarsi più di troppo dal proprio diktat. La ricerca di giovani rimane un punto prioritario per il fondo di Gerry Cardinale. E anche in questi mesi verrà dato il giusto peso a innesti di prospettiva.

Milan, arriva il talento francese: la conferma di Di Marzio

Nella lista di mercato di Tare spicca il nome di Giovanni Leoni, per cui si è innescato un derby con l’Inter. Entrambe le milanesi sono rimaste stregate dal classe 2006 del Parma, ma la richiesta di Cherubini è superiore ai 30 milioni. In attesa di possibili offerte al rialzo, il Milan è pronto ad accogliere Yanis Messaoudi, centrale classe 2009 in forza al Racing Club de France.

Messaoudi ha già attirato l’attenzione di numerosi scout di club prestigiosi per qualità e visione di gioco, oltre alle doti difensive, ma alla fine è stata il Diavolo a spuntarla. Il 16enne si unirà in un primo momento al Milan Futuro, desideroso di riscatto così come la prima squadra dopo la retrocessione in Serie D.