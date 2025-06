Mercato Milan, dopo Theo anche Maignan può partire: le ultime

Rivoluzione in casa Milan, anche il futuro di Maignan è in bilico. Arrivano clamorosi sviluppi nelle ultime ore.

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare sta completamente ribaltando gli equilibri dell’ultima stagione, tutt’altro che positiva, cercando di registrare un cambio di tendenza netto. La rivoluzione messa in atto dal Diavolo è già stata segnata dal divorzio con Theo Hernandez, un episodio che ci racconta di come nessun giocatore, a prescindere dal suo passato in rossonero, ha il futuro garantito.

Mike Maignan è stato uno dei giocatori più decisivi durante la cavalcata dello scudetto di Pioli ma nelle ultimi stagioni il rendimento del giocatore è decisamente calato, sia per problemi fisici che di attitudine. Non sono pochi i momenti in cui i tifosi hanno percepito una certa superficialità in qualche atteggiamento di campo. Proprio per questi motivi, qualora si dovesse presentare un’offerta importante, esattamente come accadde nella trattativa tra Theo e l’Al Hilal, il portiere potrebbe separarsi dal Diavolo.

Milan Maignan, ora che succede?

Secondo le dichiarazione rilasciate da Luca Marchetti a Sky Sport ci sarebbe un interesse del Chelsea nei confronti del giocatore. Il Chelsea è attualmente impegnato nel Mondiale per Club, in cui ha appena raggiunto gli ottavi di finale, e sarà costretta a rimandare qualsiasi trattativa dopo il Mondiale, quando sia la squadra che la dirigenza saranno di ritorno a Londra.

Ora bisognerà attendere per conoscere la volontà di Maignan ma soprattutto c’è necessita di capire quale sarà la proposta del Chelsea o e se sarà in linea con la richiesta economica che chiede Tare per la cessione del giocatore. La trattativa è in divenire ma di fronte ad un’offerta seria difficilmente il Milan farà muro.