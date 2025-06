Mercato Milan, doppio problema per Tare: si complica la cessione

Il mercato del Milan rischia di complicarsi notevolmente. Il club fatica notevolmente a piazzare gli esuberi e cosi si complicano le entrate.

Quella odierna sarà una sessione di calciomercato molto movimentata in casa Milan. Il neo Ds Igli Tare è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico Allegri e dei tifosi, ma allo stesso tempo prima di acquistare la squadra deve cedere e qui Tare sta avendo più di un problema per rinforzare la rosa. Le cessioni si sono complicate.

Musah era nel mirino del Napoli ma l’affare vive una fase di grande stallo e al momento nessuna delle due parti sembra vicina a trovare un accordo, questa era la trattativa principale ma i rossoneri hanno diversi giocatori che faticano a trovare una sistemazione e questa situazione non è sicuramente positiva per il club.

Morata e non solo: emergenza in casa Milan

Andato via a gennaio Alvaro Morata non si è trovato bene in Turchia ed anche il Galatasaray ha deciso di non riscattarlo. Una vera e propria doccia fredda per il club rossonero e quindi il Milan si trova in emergenza totale, troppi giocatori nel reparto offensivo e prima di comprare necessita di vendere qualcuno.

Un altro problema è legato al difensore Malick Thiaw, giocatore non più nel mirino del Bayer Leverkusen che ha trovato in Germania il sostituto di Tah e al momento i rossoneri faticano a trovare un’alternativa come acquirente. Si complica il mercato dei rossoneri, senza vendite infatti è quasi impossibile provare affondi per comprare.