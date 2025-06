Mercato Milan, saluto definitivo: l’annuncio social

Milan addio, arrivano le ufficialità: salutano i rossoneri a titolo definitivo: arrivano anche i messaggi social.

Dopo aver ufficialmente salutato i tre giocatori arrivati in prestito durante il mercato di gennaio, Joao Felix, Riccardo Sottil e Kyle Walker, il Milan ha dedicato oggi un momento per congedarsi anche dai due attaccanti che hanno cercato di sostenere il reparto offensivo nell’ultima stagione.

Luka Jovic, che lascia il club dopo due stagioni, e Tammy Abraham, arrivato a fine agosto in prestito secco dalla Roma, per il quale non è stato nemmeno tentato un acquisto definitivo, in quanto il club di via Aldo Rossi ha deciso di puntare su altri profili per l’attacco.

Abraham e i saluti al Milan: le ultimissime

Il Milan ha voluto ringraziare Abraham con un messaggio pubblicato sui propri canali: “Doppia cifra per i gol e impegno massimo ogni minuto. Grazie, Tammy!”.

Immediata la risposta dell’attaccante inglese, che ha condiviso nelle sue storie Instagram una foto con la Supercoppa Italiana, titolo da lui conquistato nei minuti finali della sfida di Doha, accompagnata dal commento: “Grazie Milan! Buona fortuna per il futuro!”. Un addio già preventivato che di certo non stupirà i tifosi rossoneri.