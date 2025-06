Mercato Milan, Tare punta al bomber della Champions

In attesa di risolvere definitivamente le questioni relative al centrocampo, Igli Tare punta all’ultimo capocannoniere della Champions per il suo Milan.

Sarà un’estate di profonde rivoluzioni in casa Milan, dopo i tanti bocconi amari ingoiati settimana dopo settimana nella scorsa stagione. Le prime vittime della rifondazione rossonera sono stati Sergio Conceição e Theo Hernandez, quest’ultimo “invitato” ad accettare la corte di Simone Inzaghi in Arabia. Diverso il discorso per Reijnders, che pur non essendo sotto accusa per le prestazioni, è stato sacrificato sull’altare delle plusvalenze.

A centrocampo gli innesti dovrebbero essere Ricci, il già bloccato Modric che arriverà a Milano dopo il Mondiale con il Madrid, e il giovane Jashari per il quale le trattative procedono a ritmo serrato. Come dichiarato dallo stesso Tare però, il Diavolo punta anche a rinforzare il reparto offensivo, affiancando a Gimenez non un giovane da formare, ma un titolare che possa spingerlo a migliorarsi. L’ultima indiscrezione di mercato va proprio in questa direzione.

Mercato Milan, in attacco spunta il nome di Guirassy

L’impatto di Santi Gimenez sul mondo Milan non è stato all’altezza delle aspettative: il giovane messicano è arrivato per quasi 40 milioni lo scorso gennaio ma ha faticato a inserirsi negli schemi di Conceicao, il quale gli ha spesso preferito sia Abraham che Jovic, entrambi già abbondantemente fuori dal progetto Milan.

Il messicano resta comunque una risorsa per il Milan che non ha intenzione di bollarlo e bocciarlo ma vuole affiancargli una nuova punta per stimolare la competizione interna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo obiettivo di Igli Tare pare essere il centravanti franco-guineano classe 1996 Serhou Guirassy. Al momento non c’è nulla di concreto perché il Dortmund spara alto, circa 70 milioni, e perché è ancora in atto il Mondiale per Club ma dopo la fine di questo potrebbero riaprirsi tutti gli scenari.

Mercato Milan, che numeri per Guirassy

Guirassy rientra nel novero dei centravanti sbocciati tardi. Fino alla stagione 22/23 il guineano era un giocatore che quasi faticava ad arrivare alla doppia cifra e non era sicuramente considerato un top a livello europeo.

Dopo la stagione clamorosa con lo Stoccarda, chiusa con 31 reti stagionali, Guirassy firma con il Borussia Dortmund che ne intravede la grande plusvalenza e paga la clausola 18 milioni. Con i gialloneri migliora i numeri della stagione precedente: in campionato mette a segno 21 reti mentre in Champions League si piazza al primo posto pari merito con Raphinha nella classifica cannonieri, siglando 13 reti.