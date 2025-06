Mercato Milan, Tare scatenato: un ex Inter nel mirino

Dopo i botti in uscita, Igli Tare è scatenato nel mercato in entrata: l’albanese punta l’ex Inter per rinforzare la rosa

Se la scorsa stagione il mercato del Milan era stato lento e farraginoso, in questa finestra estiva il trend sembra cambiato. Igli Tare in 48h ha portato a Milano Max Allegri e ha già chiuso i colpi in uscita per ridimensionare la rosa dal punto di vista numerico e accontentare gli scontenti. Reijnders è già uscito, mentre Camarda e Theo sono praticamente a un passo dal salutare Milanello.

Il reparto che necessita di un restyling maggiore è sicuramente il centrocampo che al momento può contare solo su Bondo e Musah e sul neo arrivato Modric. Adli e Bennacer sembrano lontani dal progetto tecnico e quindi sarà necessario aggiungere muscoli e qualità al centrocampo rossonero. Tolto Ricci, virtualmente già rossonero, Tare porterà a Milano almeno altri due centrocampisti per completare il reparto da dare in mano a Max Allegri.

Milan, per il colpo a centrocampo c’è da battere la concorrenza dell’Arsenal

In fase di mercato discernere la fantasia e le indiscrezioni dalle trattative concrete è sempre un mestiere complicato e fino a che non c’è il nero su bianco tutto resta circoscritto al campo del possibile. Per questa ragione citare stilare una lista reale degli obiettivi di Tare diventa impresa ardua, soprattutto considerando che il direttore è solito sorprendere con nomi dal basso costo e dalla grande resa.

Secondo il portale Transferfeed però ora le attenzioni dell’ex direttore della Lazio sono dirette verso Lucien Agoume, centrocampista franco-camerunense classe 2002 di proprietà del Siviglia. Agoume é un centrocampista moderno, dotato di gran passo e di buona tecnica, in grado di agire sua da play che da mezzala. Sul centrocampista scuola Inter, 4 presenze con la prima squadra, si è mosso anche l’Arsenal di Arteta, destinazione preferita da Agoume.