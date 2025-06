Milan, accordo per Xhaka: annuncio di Romano

La rifondazione del Milan va avanti e comprende Granit Xhaka: ci sono importanti novità sull’arrivo del regista svizzero

Il Milan e Granit Xhaka potrebbero unirsi molto presto in matrimonio, calcisticamente parlando. È l’augurio di entrambe le parti, che stanno cercando di far collimare tutte le esigenze comuni e trovare l’accordo decisivo per far decollare il centrocampista verso Milano. La scelta dei rossoneri è chiara nella composizione della mediana.

Massimiliano Allegri non può affidare un ruolo tanto delicato a un giovane, in un contesto particolare come quello di San Siro e in una piazza che vuole tornare a vincere al più presto. Anzi, l’intenzione è ben diversa: è stato ceduto Reijnders per una cifra importante e ci sono soldi da spendere. Il solo Luka Modric non basta, per cui verranno chiusi almeno altri due acquisti.

Le ultime sul possibile arrivo di Xhaka al Milan

Il nome designato per giocare da perno nel centrocampo del Milan è quello di Granit Xhaka: la conferma è arrivata anche nelle ultime ore, con Tare e la dirigenza che insistono per cercare di concludere la trattativa. Il giornalista Fabrizio Romano ha aggiornato sull’affare, sottolineando che i contatti sono costanti e continui con l’entourage del calciatore per arrivare alla fumata bianca, almeno in questo senso.

Il sì del ragazzo sembra davvero a un passo, il regista è intrigato dal mettersi alla prova anche con il campionato italiano e non dovrebbero esserci problemi su questo punto. Anzi, “l’intesa col giocatore nei termini contrattuali procede molto bene”, tanto che l’accordo è ormai davvero vicino.

Tutto bene, dunque? Non proprio. Perché non basta avere solo l’accordo con Xhaka per portarlo a Milano. Occorre convincere anche il Bayer Leverkusen, che non pare tanto ben disposto a lasciar partire il calciatore.

La volontà del Bayer Leverkusen e gli intrecci a centrocampo

Infatti, i tedeschi hanno già perso colonne fondamentali per la costruzione della squadra come Xabi Alonso in panchina, Wirtz, Tah e Frimpong in campo. Non c’è molta voglia di lasciar andare anche un calciatore di grande esperienza come Xhaka, che negli ultimi anni è stato fondamentale per il gioco.

Il Milan insisterà comunque, sperando di ottenere il via libera attraverso la volontà del centrocampista. Nel frattempo, è confermata anche la volontà del club rossonero di chiudere anche un colpo giovane nel reparto. Attenzione a profili come Javi Guerra e Jashari, senza dimenticare Samuele Ricci.