Pioli lo strappa al Milan: sostituto dalla Spagna

Il Milan è pronto a proseguire le grandi manovre a centrocampo: Stefano Pioli può strappare un calciatore ai rossoneri, occhio al sostituto

Il futuro del Milan si basa su poche, ma decisive, certezze. L’addio di Tijjani Reijnders, il calciatore migliore della scorsa stagione, con direzione Manchester City, è una mancanza non indifferente, ma attenzione ai progetti di Massimiliano Allegri, che proseguiranno con un tesoretto importante da spendere sul calciomercato.

Intanto, Igli Tare ha assicurato al tecnico livornese un campione incredibile come Luka Modric, ma lo vuole inserire in un contesto adeguato e in cui ci siano altri calciatori adeguati allo stile di gioco che si ha in mente per la prossima stagione – e possibilmente per tornare a vincere subito. Attenzione, però, anche alle possibili uscite.

Pioli vuole strappare un calciatore al Milan: rapporto stupendo

Stefano Pioli ha un grande passato al Milan e calciatori che sono stati fondamentali per il suo percorso a Milano. Il tecnico tornerà dall’Arabia Saudita alla Fiorentina, cercando di riportare molto in alto la Viola dopo un anno fatto di alti e bassi. È chiaro che cambieranno molto le cose in mezzo al campo, dato che molti centrocampisti sono destinati a non restare dopo i prestiti.

Come ha riportato anche oggi il ‘Corriere dello Sport’, uno dei nomi che Pioli farà alla sua dirigenza per rifondare il reparto è quello di Ismael Bennacer. Il centrocampista si era trasferito al Marsiglia, ma lì non ha avuto grandi fortune ed è destinato a tornare al Milan. Allo stesso tempo, non sembra essere nei programmi di Massimiliano Allegri, per cui la sua partenza pare scontata.

L’algerino avrà il via libera a partire per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro, che la Fiorentina potrebbe investire senza grossi problemi per accontentare il suo allenatore. Chiaramente il Milan lavora anche a nomi importanti in entrata.

I nomi per il centrocampo di Allegri

La cifra che il Bruges chiede per Jashari è altissima ed è tra i 40 e i 45 milioni di euro. Per questo, la società continua a lavorare su Xhaka, che dovrebbe essere il fulcro del gioco rossonero e cerca un nome giovane per chiudere il reparto, in cui ci saranno anche Fofana e Modric.

A questo punto, il profilo ideale è quello di Javi Guerra, spagnolo del Valencia abile in entrambe le fasi di gioco. La sua valutazione è di circa 25 milioni di euro, ma potrebbe essere limata con i bonus.