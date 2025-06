Musah-Napoli, svolta inattesa nella trattativa: l’aggiornamento spiazza tutti

Dopo la brusca frenata di ieri ecco novità importanti sul futuro di Yunus Musah. Il destino del centrocampista statunitense potrebbe infatti cambiare da un momento all’altro.

In via Aldo Rossi il calciomercato è oramai all’ordine del giorno. Per il momento, il focus della squadra di cui il neo arrivato Igli Tare rappresenta la figura centrale è incentrato sulle uscite. Bisogna cedere i calciatori considerati “di troppo” per far spazio a possibili innesti. Dopo gli 80 milioni incassati dall’addio di Reijnders, l’obiettivo è monetizzare quanto più possibile dalla partenza di Theo Hernandez, divenuto zavorra per i dirigenti rossoneri. Piazzare il terzino francese è uno dei punti in lizza nell’agenda della società. Una volta compiuta questa missione, si potrà iniziare a fare sul serio in entrata.

Milan, priorità alle cessioni: novità su Musah e Theo Hernandez

Altro capitolo da risolvere, in casa Milan, è quello riguardante Yunus Musah. Nel destino dell’americano ex Valencia sembrava essere Napoli e Antonio Conte. Un’operazione ormai ai dettagli si è arenata sul più bello. L’ago della bilancia sarebbe la distanza tra i bonus richiesti dal club meneghino e quelli messi sul piatto da De Laurentiis. Il Diavolo vorrebbe superare i 25 milioni con bonus legati a condizioni facili, mentre ADL non vuole andare oltre i 20 più una parte variabile legata ai trofei conquistati.

L’operazione sta quindi vivendo un momento di impasse. Secondo quanto affermato da Matteo Moretto, tuttavia, la trattativa non può considerarsi chiusa. “Pista ancora non tramontata” è il punto della situazione fatto dall’esperto di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Allo stesso tempo, però, l’affare si fa sempre più in salita. Le due parti sono ferme sulle proprie convinzioni e difficilmente l’una andrà incontro all’altra, racconta “La Gazzetta dello Sport”. E fuori dai confini italiani, nello specifico gli inglesi del West Ham, si guarda con attenzione agli sviluppi.

Napoli-Musah, trattativa in salita: il West Ham è in agguato

Secondo la Rosea, gli Hammers sono pronti ad azzannare nel caso in cui Napoli e Milan dovessero dichiarare sfumata l’operazione Musah. In via Aldo Rossi l’obiettivo è monetizzare quanto più possibile. Ecco perchè l’interesse proveniente da Londra stuzzica e non poco Tare.

L’eventuale partenza del classe 2002 aprirebbe spiragli a nuovi ingressi a centrocampo, reparto in cui si attende la fine del Mondiale per Club per accogliere Modric. Xhaka rimane il pallino primario per i vertici rossoneri, ma l’ipotesi doppio colpo con un altro arrivo, quello di Javi Guerra, si fa sempre più viva.