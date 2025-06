Milan scatenato, Tare incassa un doppio sì: il mercato si infiamma

Il mercato del Milan si accende definitivamente, due giocatori danno il via libera e le trattative si sbloccano.

Il calciomercato dei rossoneri si sta inevitabilmente muovendo a centrocampo, reparto ormai orfano di Tijjani Reijnders. Il calciatore olandese si è rivelato uno dei centrocampisti più in forma del nostro campionato ma il Milan di fronte all’offerta faraonica, di 70 milioni, del Manchester City non ha potuto trattenerlo. A prescindere dal valore del giocatore, il Milan ha incassato una cifra consistente e, come confermano i rumors, sarà una delle squadre più attive sul mercato. Ora la priorità del nuovo ds, Igli Tare, è di ricostruire il centrocampo con almeno due rinforzi per garantire continuità tattica a Massimiliano Allegri. Per il momento il primo nome su cui i rossoneri sembrano essere più forti è quello di Granit Xhaka.

Il Milan punta tutto su Xhaka, il giocatore ha detto sì

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo svizzero, attualmente in forze al Bayer Leverkusen, vuole il trasferimento in maglia rossonera. Il Milan, anche se quest’anno non giocherà le coppe, rimane una scelta allettante per Xhaka che avrebbe la possibilità di sbarcare in un nuovo campionato e contribuire alla rinascita del Diavolo, magari in una coppia stellare con Luka Modric. Per tutte queste ragioni lo svizzero sta insistendo con il Bayern affinché lo lascino partire. L’ingaggio del giocatore è perfettamente in linea con i parametri del Milan ed il sì del giocatore aiuterà sicuramente la trattativa.

L’unico nodo rimane legato al cartellino del giocatore dove i due club devono ancora trovare un’intesa: il Milan infatti offre 10 milioni di euro mentre i tedeschi del Bayer Leverkusen chiedono qualcosa in più per il giocatore, che anche con i suoi 32 anni, rimane una pedina fondamentale nello scacchiere tattico dei tedeschi.

Non solo Xhaka nel mercato del Milan, anche Javi Guerra nel mirino

Granit Xhaka non sarà l’unico centrocampista che si vuole regalare il club di via Aldo Rossi: infatti il ds Tare vuole prendere un giocatore che ricordi Reijnders, almeno nelle prospettive tattiche. Il primo nome individuato dal ds è quello di Javi Guerra, 22enne spagnolo in forze al Valencia.

Il club chiede ai rossoneri 25 milioni per sbloccare la trattativa, al fronte di questa richiesta iniziale il Milan farà di tutto per regalare ad Allegri lo spagnolo del Valencia.