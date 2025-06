Reijnders Milan, arriva anche l’amara beffa: i tifosi del City esplodono sui social

I tifosi del Manchester City già si coccolano il centrocampista oramai ex Milan Tijani Reijnders. I messaggi sui social parlano chiaro.

Il Mondiale del club prosegue senza sosta e regala tante emozioni e curiosità e anche debutti. Nella giornata odierna il Manchester City di Pep Guardiola ha affrontato il Wydad di Casablanca e lo ha regolato con un netto 2 a 0. Nel club inglese ha fatto il suo debutto ufficiale anche l’ex centrocampista del Milan Tijani Reijnders.

City Reijnders, i tifosi impazziscono sui social

Il giocatore olandese è il grande colpo finora dei Citizens che hanno investito circa 70 milioni di euro (bonus compresi) per acquistarlo e lanciarlo subito in mezzo al campo. 90 minuti in mezzo al campo e il giocatore è stato tra i migliori con i tifosi del club inglese che si sono scatenati ed hanno anche lanciato qualche frecciata.

Sui social sono arrivati messaggi del tipo ‘Diamogli altri 55 milioni al Milan” o chi ha sottolineato che il giocatore era il migliore in campo, colui che ha gestito tutto in cabina di regia con una grande prestazione o un ultimo tweet che ha chiuso: “Noi abbiamo firmato un vero demone” e i tifosi sono letteralmente pazzi del giocatore.