Milan: addio Leao, Chukwueze porta l’erede

I rossoneri cambieranno molto in attacco e nelle ultime è spuntato un nome nuovo per quanto riguarda il club meneghino: Chukwueze la chiave

Il Milan cambierà volto rispetto alla scorsa stagione. La rivoluzione è praticamente iniziata anche se non ci saranno cessioni forzate. I giocatori partiranno solo in caso di proposte adeguate. È il caso di Leao. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha confermato che i rossoneri chiedono 100 milioni di euro per lasciar partire il proprio giocatore. Il Bayern Monaco per ora è fermo a 60 più due contropartite e nelle prossime ore ci potrebbero essere dei nuovi incontri.

Intanto, però, il Milan si starebbe muovendo anche sull’alternativa al portoghese. E, secondo le ultime indiscrezioni, lo avrebbe trovato in Spagna. Il Corriere dello Sport parla di un interesse del Betis nei confronti di Chukwueze. Una situazione che potrebbe consentire a Tare di anticipare il Napoli sul calciomercato e portare in rossonero l’erede di Leao. Non è da escludere che si decida di affondare il colpo a prescindere dal lustano.

Calciomercato Milan: Leao al Bayern, il sostituto dalla Spagna

Il Bayern Monaco non molla la pista Leao e potrebbe affondare il colpo nelle prossime ore per sbloccare la trattativa. Il Milan non ha alcuna intenzione di accelerare la sua partenza e sta aspettando naturalmente l’offerta giusta. Alla fine, comunque, difficilmente l’affare non si farà e per questo motivo ci attendiamo un portoghese lontano dai colori rossoneri.

Il nome per l’erede è quello di Jesus Rodriguez del Betis. Il classe 2005 piace molto anche al Napoli, ma il Milan potrebbe sfruttare la carta Chukwueze per anticipare i partenopei. Il club spagnolo ha individuato nel nigeriano un rinforzo per il prossimo calciomercato e si potrebbe decidere di affondare il colpo in futuro. E Tare ha intenzione di sondare il terreno per il 19enne spagnolo e provare uno cambio.

Rodriguez è un esterno sinistro di grande talento e potrebbe andare a prendere il posto di Leao nello scacchiere di Allegri. Ma non è da escludere un suo arrivo nel prossimo calciomercato a prescindere dal portoghese. Visto che parliamo di un giocatore di qualità e destinato ad avere una carriera importante.

Mercato Milan: Rodriguez nel mirino dei rossoneri

