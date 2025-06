Milan: addio Reijnders, il sostituto arriva dall’Olanda

L’olandese è sempre più vicino a lasciare i rossoneri e il suo erede potrebbe arrivare direttamente dal Paese d’origine del centrocampista

Il Milan continua ad essere molto attivo sul calciomercato. La stagione appena trascorsa è stata un vero incubo per i rossoneri e il club è chiamato ad individuare i giusti rinforzi per alzare ancora di più la qualità della rosa e consentire ad Allegri di avere a disposizione una squadra di livello oltre che naturalmente completa in tutti i reparti. Per farlo Tare si sta muovendo in modo molto concreto e ci sono delle novità molto importanti.

Secondo le informazioni di Milan Press, i rossoneri avrebbero messo nel mirino un calciatore di prospettiva oltre che di livello. Si tratta di un profilo che si è messo in mostra nel campionato olandese e i rapporti con il suo entourage sono sicuramente molto buoni. Questo potrebbe consentire al Milan di chiudere con maggiore facilità una operazione di calciomercato simile. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e poi vedremo cosa succederà.

Calciomercato Milan: occhi in Olanda, è l’erede di Reijnders

Il Milan punta a rinforzare la rosa, ma sarà chiamato anche a cessioni importanti. Una di queste sembra essere proprio Reijnders. Il centrocampista olandese è ad un passo dal Manchester City e il suo addio non è stato preso molto bene dai tifosi. Ma i rossoneri avrebbero individuato il sostituto e non è da escludere che presto si possa fare un tentativo.

Stando alle indiscrezioni, il Milan avrebbe messo nel mirino Malik Tillman, centrocampista offensivo del PSV Eindhoven. È un classe 2002 che si è messo in mostra con il club olandese e su di lui ci sarebbe l’interesse anche dell’Inter. Ma i rossoneri hanno un vantaggio: l’entourage è lo stesso di Abraham e i rapporti fra le parti sono ottimi. Questo dovrebbe facilitare il colpo anche se per il momento non ci sono stati contatti diretti.

L’obiettivo del Milan in questo momento è quello di vagliare con attenzione la situazione e poi si deciderà di affondare il colpo nel prossimo calciomercato. Di certo Tillman rappresenta un profilo che i rossoneri starebbero seguendo.

Mercato Milan: la valutazione di Tillman

Tillman non è un obiettivo concreto. Per adesso i rossoneri stanno semplicemente vagliando il giocatore anche perché non si tratta di una operazione di calciomercato semplice per il Milan.

Il PSV, infatti, lo valuta intorno ai 25-30 milioni di euro. Parliamo di una cifra importante, ma la cessione di Reijnders potrebbe consentire di vedere Tillman al Milan nel prossimo calciomercato.