Milan, adesso è ufficiale: va via a parametro zero

Milan, arriva la sentenza ufficiale: il rossonero ha scelto il suo futuro e potrebbe abbandonare il club a parametro zero

Con l’apertura della finestra di mercato estivo, il Milan sta valutando le diverse situazioni per tentare di sferrare un colpo degno di essere definito tale per la prossima stagione di campionato. Il Diavolo sta monitorando, allo stesso tempo, anche le varie uscite che potrebbe impiegare per incassare le cifre necessarie per procedere con i propri obiettivi. Nella lista dei candidati all’addio rientra il calciatore rossonero, non promosso dalla società per un eventuale rinnovo di contratto (finestra scaduta peraltro nella giornata di ieri, 20 giugno). Il giocatore potrebbe quindi partire definitivamente e lasciarsi alle spalle l’avventura con il Milan e considerarsi uno svincolato.

Milan, sentenza ufficiale: il giocatore abbandona il club a parametro zero

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza del club rossonero ha deciso di non avanzare nessuna trattiva di rinnovo contrattuale per il giocatore con una scadenza formale del contratto prevista per il 30 giugno: stiamo parlando di Jovic.

Il club rossonero aveva la possibilità, esattamente come un anno fa, di esercitare l’opzione di rinnovo ma ha deciso di non intervenire in nessun modo. Pertanto la possibilità che il calciatore dica addio al club è del tutto confermata e di conseguenza quest’ultimo risulta essere – virtualmente – uno svincolato a tutti gli effetti anche se per la burocrazia bisogna attendere obbligatoriamente il scadenza formale del contratto puntata al 30 giugno.

Luka Jovic prepara la sua nuova avventura: addio ai rossoneri

Luka Jovic, calciatore serbo classe ’97, è ufficialmente al di fuori dei piani del club di Milano in attesa dell’annuncio concreto che possa confermare il tutto. Al centravanti non è stato avanzato nessuna ipotesi di rinnovo contrattuale e questo lo porterà ad abbandonare la squadra a parametro zero. Inoltre quest’ultimo aveva richiesto un prolungamento di contratto biennale senza opzione a favore del Diavolo e senza neanche troppe pretese sull’ingaggio virato a circa 1,3 milioni di euro netti. Ma evidentemente dall’altra parte la volontà non è la stessa.

Il serbo aveva appiccato le scintille soprattutto nel finale di stagione durante il Derby firmando anche una doppietta significativa contro i propri nemici. Questi spunti avevano anche fatto ipotizzare una grande possibilità nel rivedere il calciatore nella stagione successiva ma palesemente questo non è bastato alla dirigenza.

La strada di Jovic, in questo momento, si ritrova dinanzi ad un bivio: una delle potenziali opzioni è rappresentata da Cruz Azul, club messicano che già da un po’ di tempo aveva adocchiato il serbo. La seconda, invece, lo vede vicino al Botafogo direttamente in Brasile.