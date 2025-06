Milan: affare con il Barcellona, si chiude per 12 mln

I rossoneri sono pronti a volare in Spagna per chiudere una operazione importante in ottica futura. I catalani sono pronti a cederlo ad un prezzo low cost

Il Milan è pronto a chiudere diverse operazioni di calciomercato. Al momento, almeno stando ai movimenti dello stesso club, la priorità è rappresentata dalle cessioni. Subito dopo si passerà agli acquisti con l’obiettivo di andare a definire i cosiddetti affari primari prima di dedicarsi a quei colpi utili per rendere la rosa definita. E ci sono degli aggiornamenti molto importanti in questo senso.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il Barcellona sembra essere pronto a cedere il proprio giocatore per una cifra intorno ai 12 milioni di euro nel prossimo calciomercato e il Milan un tentativo potrebbe farlo per andare a completare la rosa. Per adesso è una suggestione più che altro, ma c’è bisogno di un doppio intervento in quel reparto e vedremo se Allegri darà il via libera. Si tratta di una pista da tenere in considerazione.

Calciomercato Milan: occhi in casa Barcellona, i dettagli

Il Milan ha intenzione nel giro di davvero poco tempo di lottare per obiettivi importanti. Per farlo c’è bisogno di rinforzare la rosa in tutti i reparti. Fra i ruoli che potrebbero subito delle modifiche c’è sicuramente quello di sinistra dove Hernandez sembra essere destinato a lasciare i rossoneri.

Una partenza che creerebbe non pochi problemi al Milan. Tanto che Tare e Allegri sono al lavoro per andare a prendere un giocatore di livello per la sostituzione. Poi si concentreranno anche sul vice e attenzione al profilo di Gerard Martin del Barcellona. Davanti ad una proposta di 12 milioni il club sarebbe intenzionato a lasciar partire il calciatore nel prossimo calciomercato e parliamo di un vero jolly visto che ha coperto tutte le posizioni.

Martin consentirebbe ad Allegri di avere a disposizione un giocatore di prospettiva e che gli garantirebbe anche di schierarsi con una difesa a 3. Insomma, una opportunità di calciomercato da tenere in considerazione per il momento, ma la strada è lunga e quindi bisognerà attendere i prossimi mesi come si evolverà la situazione.

Mercato Milan: Martin nome nuovo per la difesa?

Il Barcellona non ha alcuna intenzione di confermare in rosa e il Milan rappresenta una soluzione per il prossimo calciomercato vista la necessità di andare a prendere un terzino sinistro che possa dare garanzie in casa di assenza del titolare.

E la valutazione di 12 milioni di euro consentirebbe al Milan di andare a prendere un giocatore di prospettiva ad un prezzo non elevato. Naturalmente siamo nelle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.