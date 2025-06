Milan: affare in Premier, 60 mln per il nuovo Pulisic

I rossoneri potrebbero andare a fare un investimento importante in Inghilterra per rinforzare la rosa. C’è un calciatore che interessa tanto al club meneghino

Per il Milan sono giorni importante per progettare la prossima stagione. Il Mondiale per Club sta portando il calciomercato a non decollare, ma i rossoneri sono al lavoro per cercare di individuare i profili giusti. In sede nei giorni scorsi sono arrivati diversi procuratori per fare dei sondaggi con l’obiettivo di capire la fattibilità delle operazioni. Ma attenzione anche alla possibilità di una operazione importante in Premier League per alzare ancora di più il livello della rosa.

Secondo le informazioni di Football Italia, il Milan starebbe guardando in Premier per rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. Al momento si sarebbe in una fase embrionale. I rossoneri avrebbero chiesto informazioni e sarebbero intenzionati a sborsare una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Si tratta di una operazione di calciomercato non semplice da sborsare, ma un tentativo lo si dovrebbe fare.

Calciomercato Milan: occhi in Premier, i dettagli

Il Milan non ha lacuna intenzione di cedere Pulisic. Ma lo statunitense è intenzionato a capire quali sono le reali intenzioni della società. E, in caso di una proposta importante, non è da escludere che si possa pensare ad una sua partenza soprattutto in caso di una permanenza degli altri ex.

In caso di addio di Pulisic, il Milan potrebbe ritornare con forza su Eze del Crystal Palace. Si tratta di una operazione di calciomercato non semplice da chiudere visto il club inglese chiede una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Per questo motivo servirà una cessione importante per sbloccare la situazione e lo statunitense rappresenta la carta giusta per chiudere una operazione simile. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non c’è ancora un contatto fra le parti.

Eze è un calciatore di assoluto livello e potrebbe arrivare al Milan anche a prescindere dalla partenza di Pulisic nel prossimo calciomercato. Ma molto dipenderà dalle richieste del Crystal Palace.

Mercato Milan: Eze resta un obiettivo

Eze resta un obiettivo di calciomercato del Milan. La cifra di 60 milioni di euro non è assolutamente semplice da sborsare e per questo motivo servirà una cessione importante.

In caso di una mancanza partenza dello statunitense, Eze potrebbe arrivare al Milan con una formula diversa visto che difficilmente i rossoneri sborseranno una cifra simile.